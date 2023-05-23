Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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На саммите G7 Зеленский оскорбил Японию и подставил США

Владимир Зеленский и лидеры США и Японии AP/ТАСС
Весьма двусмысленной риторической фразой отметился Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии. Он сравнил разрушения Артемовска с результатами ядерной бомбардировки Хиросимы. Сам того не заметив, президент Украины оскорбил Японию, подставил своего главного хозяина – США – и выпятил преступления ВСУ. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...

Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
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Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

    Тимур Шерзад
    журналист
    23 мая 2023, 09:00

    В начале 1929 года, незадолго до масштабного экономического кризиса, в итоге позволившего прийти к власти нацистам, в Европе была создана ОУН* – Организация украинских националистов*. Ее возглавил Евгений Коновалец – харизматичный вождь «фюрерского» типа, который пользовался в радикальной среде наибольшим авторитетом.

    ОУН* не была философским клубом и партией любителей попить чай под разговоры о политике. Она занималась терроризмом. В октябре 1933-го был убит советский консул в тогда еще польском Львове Алексей Майлов. В июне следующего года та же участь постигла польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого – и это были только самые резонансные дела.

    В украинских националистах в противостоянии с Польшей и СССР видели ситуативных союзников спецслужбы Литвы и Третьего рейха. Организация, которую возглавлял Коновалец, получала деньги и пользовалась услугами по подготовке боевиков. В ОУН* видели то таран, то отряд разведчиков, то фактор политической нестабильности для противника – в зависимости от того, кто и когда смотрел. Позже, в годы Второй мировой войны, оуновцы* будут регулярно пользоваться неразберихой и устраивать то еврейские погромы, то резню поляков, то сожжение Хатыни.

    До войны же организация действовала в основном на территории Польши, на Западной Украине. Но Советская Украина тоже была полем деятельности для ОУН* – радикалы активно занимались вербовкой ее жителей.

    Структурная уязвимость

    Роль одного из таких завербованных играл агент НКВД Павел Судоплатов. Рожденный в Мелитополе, он хорошо знал украинский язык и выдавал себя за разочаровавшегося в советской власти украинца, симпатизирующего националистическим идеям.

    В 1935 году Судоплатову с помощью одного из завербованных оуновцев* удалось внедриться в организацию и постепенно пройти все проверки. Коновалец быстро заметил неглупого и исполнительного парня, который постоянно добывал ценные сведения по СССР – а на самом деле «дезу», которую составляли для него в НКВД. Помимо прочего, этот человек отличался безоглядной верностью лично Коновальцу – как думал сам Коновалец. Причем ценность последнего качества в глазах главаря не была вызвана простой блажью и страстью к самоутверждению.

    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

    В среде радикальных украинских националистов зрел конфликт «старичков» и «молодняка», и Коновалец, как безоговорочный авторитет, постоянно гасил эти противоречия. Но даже он чувствовал неустойчивость ситуации, ожидая удара с любой из сторон.

    И не зря – в 1938 году в Москве было принято решение ликвидировать Коновальца. Информации, которую поставлял Судоплатов и другие агенты, было достаточно, чтобы сделать вывод – если убрать с доски лидера, то в ОУН* начнется грызня. То, что начнется мировая война, всем уже было очевидно. Оуновцев* и их украинский национализм многие могли эффективно использовать против СССР, и организацию надо было ослабить, пока это еще возможно.

    Коробка конфет

    Коновалец был любителем шоколадных конфет. Причем на абы каких, а дорогих и качественных. Судоплатов быстро это понял и при каждом визите к главарю радовал его коробками с конфетами. Эту страсть и было решено использовать при его ликвидации.

    В НКВД задумали заложить бомбу в одну из таких коробок. Но сделать это было не так-то просто. Обычно для детонации использовался часовой механизм, но тикающие конфеты вызвали бы естественное подозрение. Тогда на Лубянке разработали специальный детонатор. Надо было держать коробку вертикально, а потом один раз перевернуть ее, и через полчаса бы раздался взрыв.

    23 мая незадолго до полудня Судоплатов смог, используя доверие Коновальца, встретиться с ним в одном из роттердамских ресторанов. Агент, по легенде, работал на одном из советских торговых судов – это, как он объяснял Коновальцу, помогало ему поддерживать контакты по всему миру и добывать информацию. Он использовал как предлог тот факт, что ему нельзя долго отлучаться на берег – но все равно надо встретиться, чтобы обсудить важные вещи. Судоплатов поприветствовал Коновальца, передал ему коробку «конфет», рассказал ему коротко о «деле» и договорился встретиться вечером уже надолго, чтобы обсудить все всерьез.

    Все это было сыграно настолько естественно, что не вызывало ни одного вопроса. Это позволило Судоплатову спокойно покинуть ресторан, найти ближайший магазин, купить там новую одежду и шляпу и, изменив таким образом внешность, отправиться на поезд в Париж.

    Вскоре раздался взрыв. Судоплатов не успел отойти далеко и слышал его. Это был не громкий «бабах», а относительно тихий хлопок. Сам разведчик в мемуарах сравнил его со звуком лопнувшей шины. Впрочем, силы этого взрыва оказалось достаточно, чтобы разорвать Коновальца на куски.

    Судоплатов тем временем спокойно сел на поезд, сошел с него незадолго до бельгийской границы, затем на такси пересек ее и сел на другой поезд уже в Бельгии. К вечеру 450 километров были преодолены. Ночь разведчик провел, гуляя по паркам, сидя на лавочках и в кинотеатре – он избегал отелей, чтобы нигде не регистрироваться. К утру он встретился со связным, чтобы тот смог передать в Москву, что бомба сработала. Дело было сделано.

    Смерть Коновальца сказалась на ОУН* именно так, как и рассчитывали на Лубянке. Уважаемый всеми лидер сошел с доски, и за его место началась грызня. Вскрылись все обиды и противоречия. Организация раскололась на бандеровцев и мельниковцев – по фамилиям новых вождей. Украинские националисты принялись враждовать между собой. Это вылилось в кровавую бойню, счет убитых в этой усобице шел на сотни, по некоторым данным – на тысячи.

    Вскоре грянула Вторая мировая война. В ее ходе украинские националисты причинили немало вреда, но антагонизм между двумя группировками не давал им развернуться в полную силу. Блестяще организованная операция Судоплатова спасла тысячи, если не десятки тысяч, человек.

    *ОУН, Организация украинских националистов – запрещена в России.

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