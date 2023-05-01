Окончательный перелом в войне наступит, когда каждый чиновник в России, каждый военачальник, каждый, от кого зависит принятие важных решений, будет чувствовать боль Донецка, Курска и Белгорода как личную.

Когда смерть девочки Маши, сгоревшей заживо в донецком автобусе вместе с бабушкой и другими пассажирами, каждый чиновник и военачальник будет воспринимать с тем же сердцем, с которым он бы встретил гибель собственной дочери.

Вот поставки снаряжения для армии. Или техники. Или БПЛА. И можно сделать честно, можно постараться купить, заказать, дать поручение разработать то, что действительно необходимо. А можно другим путем. Это покупка в Китае и переклейка этикеток, и готов продукт, аналогов которому якобы нет. Или форма охранника из магазина за углом вдруг превращается в «тактический костюм» за сотню тысяч.

Так вот. Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, закупить на «Алиэкспрессе» и продать втридорога, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в Новой России или в приграничных областях старой, это будет его вина в том числе. Потому что имитациями детей не защищают. И каждая гибель русского солдата будет на совести тех, кто насхематозил вместо того, чтобы реально работать.

Источник