Имитациями детей не защищают

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1 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:50  |  vz.ru
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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

Запад нашел крайнего в случае поражения ВСУ IMAGO/ТАСС
«Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Так в западной прессе описывают положение ВСУ и Владимира Зеленского в преддверии вероятной атаки в районах Приазовья. Что стало причиной столь безвыходного положения президента Украины и почему западные аналитики от месяца к месяцу все меньше верят в успех ВСУ?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Имитациями детей не защищают

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в России, это будет его вина в том числе. Подробности...

Люди в России хотят гордиться трудом

Оксана Осинина
Оксана Осинина, учредитель АНО «Сохранение народного наследия»
Мы попробовали ужаться до капиталистических принципов, но наше Бытие в такое чисто материальное мерило не умещается. Нам всегда будет мало «просто денег». Должны быть смыслы, должны быть ценности, цели, большие идеи. Подробности...
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На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Имитациями детей не защищают

    Журналист Медведев предупредил чиновников, желающих «схематозить» во время СВО
    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    1 мая 2023, 13:15

    Окончательный перелом в войне наступит, когда каждый чиновник в России, каждый военачальник, каждый, от кого зависит принятие важных решений, будет чувствовать боль Донецка, Курска и Белгорода как личную.

    Когда смерть девочки Маши, сгоревшей заживо в донецком автобусе вместе с бабушкой и другими пассажирами, каждый чиновник и военачальник будет воспринимать с тем же сердцем, с которым он бы встретил гибель собственной дочери.

    Вот поставки снаряжения для армии. Или техники. Или БПЛА. И можно сделать честно, можно постараться купить, заказать, дать поручение разработать то, что действительно необходимо. А можно другим путем. Это покупка в Китае и переклейка этикеток, и готов продукт, аналогов которому якобы нет. Или форма охранника из магазина за углом вдруг превращается в «тактический костюм» за сотню тысяч.

    Так вот. Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, закупить на «Алиэкспрессе» и продать втридорога, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в Новой России или в приграничных областях старой, это будет его вина в том числе. Потому что имитациями детей не защищают. И каждая гибель русского солдата будет на совести тех, кто насхематозил вместо того, чтобы реально работать.

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