Каннибализм Запада перестает быть мифом

Взгляд
22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
Разделы

Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
Перейти в раздел…

У Балтийского и Тихоокеанского флотов расширился круг задач

Задачи для российского флота резко увеличились Лев Федосеев/ТАСС
В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...

Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
Подробности...

Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...

Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
Вы отмечаете Пасху?
  • Да, по религиозным причинам

  • Да, по семейной традиции

  • Не отмечаю

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек
    В Крыму сработала система ПВО Сотрудника оружейного завода в Москве заподозрили в госизмене ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
    Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти» Жителям Украины запретили проход с флагом на Кубке мира по бальным танцам Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
    ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО Новейшее российское ружье оказалось эффективно против FPV-дронов В России назвали обладателей самых больших пенсий

    Главная тема


    Военные эксперты оценили новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

    вражеские позиции


    Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ

    памятники солдатам


    Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России

    глубокие лужи


    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard

    Видео

    антиамериканская риторика


    Турция переходит к отрицанию Запада

    внешняя привлекательность


    Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

    президент Франции


    Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

    эффект бумеранга


    Европа испугалась новых санкций против России

    система Starship


    Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

    воздушный транспорт


    Максим Соколов: Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

    конец истории


    Тимофей Бордачев: Россия и злопамятный финский молочник

    очередное возрождение


    Владислав Исаев: Крым всегда возвращается весной

    карикатура


    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол
    Дмитрий Орехов

    Каннибализм Запада перестает быть мифом

    Дмитрий Орехов
    писатель
    22 апреля 2023, 13:30

    Для всех цивилизаций характерно стремление сводить происходящие в мире события к ясным и простым нарративам – мифам. В эпоху модерна на Западе получили распространение два важных мифа: о благородном дикаре и о дикаре-людоеде. Миф о благородном дикаре (не знающем глупых условностей цивилизации и потому счастливом) служил европейцам для внутреннего применения и помогал сокрушить монархию, сословное общество и Церковь. Что же касается отношения к другим народам, то здесь определяющим был миф о том, что в далеких странах, куда теперь доплывают корабли из Европы, живут свирепые дикари-каннибалы.

    Колумб во время первого путешествия в Америку услышал рассказы о далеких землях, где живут «одноглазые люди» и «люди с собачьими головами, которые едят человеческое мясо». Рассказы об одноглазых и собакоголовых не пригодились, а вот слухи о людоедстве вскоре помогли оправдать начатый самим же Колумбом захват рабов с последующей их продажей в Европе. Именно в этом ключе потом рассуждали главные работорговцы Европы, англичане: продавать людей, конечно, не очень хорошо, но если речь идет о каннибалах, то все в порядке.

    Именно поэтому европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Дань этому убеждению отдал и Дефо, творец главного литературного мифа Нового времени. Пятница был каннибалом, а потому не имел права ни на землю острова (она принадлежала принесенному на берег волнами работорговцу Робинзону), ни на свое прошлое, ни на свое имя. Он был Пятницей, потому что его история началась в пятницу, когда он встретился с англичанином.

    Ирония заключается в том, что в самой Европе каннибалистические практики никогда не умирали. У нас нет недостатка в археологических находках, свидетельствующих, что каннибализм существовал здесь в древние времена (пещеры на юге графства Глостершир в Англии, пещеры Хёне в Германии и т.д.). Мы находим следы каннибализма в мифах (вспомним Тантала, приготовившего для пира богов своего сына), ритуалах (в таинствах Митры в жертву приносился мальчик, тело которого съедалось) и медицине (древнеримские врачи советовали больным пить кровь только что убитых гладиаторов). О каннибализме в Европе свидетельствовали учителя Западной Церкви. Так создатель канонического латинского текста Библии блаженный Иероним сам видел в Галлии, что «аттикоты, народ британский, питаются человеческим мясом». По его словам, этот народ «имел обычай отрезывать задницы у пастухов», только их считая «лакомою пищею».

    Широко известны факты о каннибалистических практиках крестоносцев. Участник первого похода, монах-бенедектинец Раймунд из Пюи свидетельствовал: «...наши люди страдали от голода. Меня бросает в дрожь от того, что многие из них, дошедшие до крайней степени безумия, вызванного нехваткой пищи, решили отрезать куски мяса от ягодиц лежащих сарацинов, которые они потом жарили и ели полусырыми».

    Фото: Global Look Press

    В настоящее время каннибализм франков хорошо изучен учеными, хотя было время, когда европейские историки почти перестали упоминать о нем. Тогда Западная Европа создавала миф о «единственной прогрессивной цивилизации», и подобные факты просто мешали. Но мы легко можем представить, какой ужас наводили закованные в железо людоеды из Западной Европы на культурных и просвещенных жителей Востока, умевших возделывать сады, строить дворцы, бани и ветряные мельницы, знавших секрет изготовления бумаги и читавших Аристотеля. Неслучайно на Востоке представляли крестоносцев в виде кровожадных демонов с рогами и хвостами. Этот невероятный ужас перед франками способствовал успеху первого Крестового похода, но он же вскоре заставил Восток объединиться вокруг Саладина и остановить вторжение западных варваров. Франки, конечно, многое вынесли из этих походов (тут не только предметы домашнего обихода, но и алгебра, и астрономия, и география, и философия, и идеи городской свободы), но массовый каннибализм тоже не прошел для них бесследно. В Европу вернулись люди, узнавшие вкус человеческого мяса.

    Известно, что в начале эпохи Возрождения каннибализм фиксировался в Западной Европе почти повсеместно. Это был период голода и нехватки продовольствия, но даже когда голод закончился, каннибалистические практики не исчезли. Об этом свидетельствует похищение трупов из могил – этот обычай был широко распространен у западных европейцев в течение нескольких столетий. В Англии даже в девятнадцатом веке было принято ставить у свежей могилы караул или накрывать ее железной клеткой. Но чем же объяснить такую страсть наших западных соседей к человеческой плоти?

    Очень многое для понимания этого феномена дают работы профессора Луизы Ноубл (Новая Англия) и профессора Ричарда Сагга (Даремский университет, Великобритания). Эти ученые обратили внимание на то, что в Англии, Франции, Италии, странах Германии и Скандинавии разные части человеческого тела применялись в терапевтических целях. При этом европейские врачи, полагавшие, что подобное нужно лечить подобным, использовали практически весь человеческий труп: головные боли лечили порошком из истолченного черепа, кровь чистили кровью, человеческий жир использовали для заживления ран и лечения подагры. Целительным свойствам человеческой крови отдавали должное такие известные деятели Возрождения, как врач Парацельс, философ-гуманист Фичино, художник и ученый Леонардо да Винчи. Кровь использовали и для приготовления сладостей: Ричард Сагг приводит рецепт соответствующего джема (мармелада), который в конце семнадцатого века делали монахи-францисканцы.

    В те времена выдающийся английский врач Томас Уиллис (один из создателей Лондонского Королевского научного общества) лечил инсульты микстурой из порошка истолченного черепа и шоколада. Так называемые «капли короля» представляли собой смешанный с вином порошок из костей черепа. Это снадобье употреблял английский король Карл II; подобными же средствами лечились Вильгельм Оранский и его супруга королева Мария II. Поскольку труполечение носило массовый характер, существовал обслуживавший его темный мир продавцов мертвых тел, палачей и грабителей могил. В ту пору человеческие жир и кровь продавались в аптеках, их сразу после казни покупали у палача, причем последний задокументированный случай употребления человеческой крови у эшафота датируется 1908 годом...

    А теперь вспомним еще один хорошо известный факт: во времена работорговли африканцы верили, что англичане тащат их на свои корабли для того, чтобы съесть. Насколько справедливы были эти предположения? В восемнадцатом веке, когда процветала английская работорговля, европейцы были убеждены, что человеческая кровь (предпочтительно употребляемая теплой) обладает целебными свойствами. Кто же из английских работорговцев действительно пил кровь африканцев, а кто нет? Вряд ли мы когда-нибудь получим соответствующую статистику, но интересно, что представление о западных европейцах как о каннибалах дожило в Африке до нашего времени. Так американский антрополог Уильям Аренс, ведя полевые работы в Танзании в 1960-е годы, обнаружил, что местные жители называют белых «кровопийцами» – африканцы верили, что европейцы превращают кровь убитых ими людей в красные пилюли и потом употребляют эти пилюли в пищу.


    Вообще всех этих фактов с избытком хватит для построения соответствующего нарратива: со времен крестовых походов Запад стремился к завоеваниям не только ради денег, но и потому что европейцами двигала страсть к человеческой плоти.

    Подобное объяснение экспансии Запада довольно легко утвердить в умах, если прибавить к научным работам романы, спектакли, телевизионные передачи, фильмы. Вот, кстати, подходящий сюжет для фильма: Саладин берет в плен нескольких юношей-франков и дарует им жизнь, но крестоносцы настолько привыкли к людоедству, что мусульманскому правителю приходится долго отучать их от скверной привычки. Наконец, преуспев в этом (а также научив юношей мыться, выращивать арбузы и читать греческих философов), султан отпускает их обратно в Европу, где те становятся жертвой суеверной толпы, которая раздирает их на части и съедает. Или другой сюжет: африканское племя ловит в лесу одичавшего английского капитана и постепенно помогает ему избавиться от пристрастия к человеческой крови. 

    Будет ли популяризация подобных сюжетов поклепом на Запад? И да, и нет. Да, потому что каннибализм (или какие-то намеки на него) при желании можно найти в самых разных уголках планеты. Нет, потому что Запад слишком долго обвинял другие народы в людоедстве, фарисейски закрывая глаза на то, что происходило в самой Европе. Нет, потому что теперь Запад сам признается в своих преступлениях. Нет – и это самое главное – потому что в последнее время Запад семимильными шагами идет к легализации каннибализма.

    И что за глупости писал этот чудак Дефо! Каннибалом-то был Робинзон, а не Пятница...

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •