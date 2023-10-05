Российский футбол протискивается в Европу

«УЕФА сошел с ума» и «УЕФА взялся за голову» – это два самых популярных высказывания в футбольном мире в последние дни. А все потому, что Союз европейских футбольных ассоциаций неожиданно заявил, что пора смягчать санкции в отношении России. А именно: мужские и женские сборные до 17 лет нужно вернуть к международным соревнованиям.

Это предложение было высказано на очередном исполкоме УЕФА. Но при этом оно не касается взрослых сборных России и отечественных клубов. В их отношении ничего не поменялось – изоляция не отменится минимум до прекращения СВО. Но умиляют формулировки. Прежде всего фраза: «УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия взрослых». Почему их можно было наказывать почти два года, а сейчас вдруг стало нельзя – вопрос для философов.

Впрочем, не все так просто. Даже если сборные до 17 лет допустят к международным соревнованиям, им нельзя будет проводить игры на территории России. Никуда не делись и требования о нейтральном статусе, отсутствии флага и гимна, как и национальной символики на форме. При этом босс УЕФА Александр Чеферин подчеркнул, что продлевать отстранение детских сборных нельзя, ибо это будет дискриминацией. А вот смягчение санкций поможет развитию российского футбола.

Мужской и женский Евро для футболистов не старше 17 лет пройдут в 2024 году, а отборочные матчи начнутся совсем скоро. Этапы отбора довольно запутанные и рассуждать о них нет смысла. Ключевое в другом: три призера женского Евро, который пройдет в мае 2024 года, напрямую отправятся на чемпионат мира в том же возрасте. Он пройдет в ноябре. Но Международная федерация футбола (ФИФА) пока не желает отменять ограничения для российских сборных. Получается, что даже в случае победы на Евро женская сборная России не получит путевку на мировой форум.

Есть и дополнительная проблема – другие сборные. Украинская ассоциация, что неудивительно, выступила категорически против возвращения России, добавив, что будет бойкотировать любые турниры с участием отечественных футболистов. Этот посыл поддержали и некоторые другие страны: Польша, Латвия, Дания, Швеция и Англия. Их, судя по всему, развитие российского футбола нисколько не волнует, в отличие от якобы благожелательного Чеферина.

Выходит, что УЕФА оказывается перед дилеммой. Если количество «отказников» будет увеличиваться, то федерации придется отзывать свое заявление. Но вряд ли чиновники не подозревали, что дело обернется именно так. По мнению экс-главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева, скорее всего футбольные власти продавят решение о допуске, а российские сборные в любом случае окажутся в выигрыше. А сам по себе запуск процесса «реабилитации» должен стать первым шагом к полному снятию ограничений с российского футбола, хотят того латыши и англичане или нет. К примеру, 3 октября глава шведской спортивной конфедерации Карл-Эрик Нильссон неожиданно отказался от своего ранее высказанного одобрения по допуску юных российских футболистов. Неуклюже переобувшись, Нильссон заявил, что его позиция в УЕФА была истолкована неверно. Но это ничего не значит, так как решение уже принято. А его откат больно ударит по организации и покажет, что УЕФА – несамостоятельная федерация, которая придерживается не спортивных принципов, а политических тенденций. Поэтому обращать внимание на внезапно «прозревшего» шведа не стоит.

Не исключено, что решение УЕФА – не что иное, как медленный откат к февралю 2022 года, когда все жили относительно дружно. Именно по этой причине Российский футбольный союз в свое время отказался от перехода в Азиатскую федерацию, понимая, что рано или поздно УЕФА начнет откручивать гайки.

С одной стороны, это выглядит унизительно, ведь по факту Россия предстает в образе нищего с протянутой рукой и ждет, когда в нее положат копеечку и пустят в дом погреться. Но есть и другая сторона – деньги. Гипотетический уход отечественного футбола в Азию – это громадный шаг назад по всем фронтам. Во-первых, азиатские турниры будут интересны только преданным фанатам российских клубов, нейтральных болельщиков это не заинтересует. Во-вторых, участие в Азиатской лиге чемпионов будет означать полную рокировку составов, ведь там установлен своеобразный лимит: с сезона 2023/2024 клубам разрешено выпускать на поле только пять иностранцев плюс одного азиата. Куда условный «Зенит» денет толпу своих латиноамериканцев? Их придется продавать, причем по заниженной цене. В-третьих, в азиатских турнирах ничтожные призовые и выплаты за ТВ-трансляции, что в условиях нерентабельности российских клубов будет большим ударом по бюджетам.

Ну и главное – переход в Азию совсем ничего не гарантирует национальной сборной. Сегодня ее не допускают к отбору на чемпионат мира по известным причинам. А кто даст гарантии, что этот допуск будет предоставлен России как члену Азиатской федерации? Правильно, никто. А когда ситуация начнет откатываться, России так или иначе будет выгодно возвращаться в УЕФА, но не факт, что ее примут, да и сам процесс «возвращения» очень долгий. Именно по этим причинам РФС находится в режиме ожидания. И по этим же причинам унизительные условия в виде нейтрального флага и отсутствия гимна, скорее всего, будут приняты. Как говорил классик: «Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень можно поговорить».

И если в УЕФА действительно приняли решение допустить российские сборные до 17 лет, то и метод борьбы с «отказниками» есть. УЕФА вполне может просто наказывать техническими поражениями те сборные, которые откажутся играть с Россией. В таком случае будет понятно, что федерация приняла решение вернуть все на круги своя.

Да и довольно удачный пример, как нужно бороться с «демократическими отказниками», уже был – теннисный турнир в Уимблдоне. Сначала его организаторы всячески измывались над возможностью участия российских спортсменов, но затем почуяли запах жесточайших санкций и стали вести себя куда порядочнее. Футбол в этом плане ничем не хуже. Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.