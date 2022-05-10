Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

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10 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «реинкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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«Бессмертный полк» прорвался в Германии сквозь запреты

Акция «Бессмертный полк» прошла по всей Европе, но особенно ярко в Германии Марина Хакимова-Гатцемайер
«Я – американец. Я хожу на ваши русские митинги». Эта неожиданная встреча произошла в Германии, где русские жители этой страны провели одну из многочисленных по всему миру акций «Бессмертного полка». Свои эмоциональные впечатления от происходящего описал один из участников акции – корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса. Подробности...

Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 8 комментариев

Хорватия блокирует расширение НАТО

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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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    Дмитрий Грунюшкин

    Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		10 мая 2022, 12:55

    Погода в этом году, конечно, чудит, но никакие катаклизмы не могут помешать горожанам открыть на «майские» шашлычный сезон. Во всех дачных дворах поднимается к небу ароматный дымок и слышны предвкушающие пир голоса и возбужденное погавкивание собак. И правда – что может быть лучше шкворчащей на шампурах жирной свиной шейки или истекающих сальцом запеченных в фольге ребрышек?

    Удивительно, но, оказывается, существуют люди, которым такая картина как нож острый, и которые считают своим долгом настойчиво и пафосно, с обвиняющими интонациями, доказывать, что мясо есть нельзя, от него тысяча болезней и человек по своей природе травояден, а, значит, мясо ему противопоказано и забивает шлаками весь организм.

    Среди вегетарианцев и, особенно, веганов, вообще непропорционально много агрессивных зануд, лучше меня знающих, как я должен жить и питаться. В этом они чем-то очень похожи на завязавших алкоголиков. Ну, отказался ты от мяса, вина или табака – молодец! Наслаждайся вновь открывшимися перспективами. Но им мало наслаждаться, им надо обязательно поучать. Не все, разумеется, этим грешат, но очень уж многие.

    После очередной беседы с таким вот «постигшим» неожиданно подумалось о глубинном противоречии в веганских раскладах. Они говорят, что нельзя никого есть. Не ты, мол, дал животному жизнь, не тебе ее и отбирать. Это, конечно, так. Но есть один нюанс. Чтобы корову съели, ей нужно для начала, как минимум, родиться. Я попрошу господ гусаров молчать, но рождение большинства коров обеспечивает человек. Да-да, вовсе не бык. Времена, когда один племенной бык «окучивал» все колхозное стадо, давно позади. Большинство телят нынче рождаются методом искусственного оплодотворения. Но даже если бы мы жили в те золотые времена, когда производством потомства занимались быки, то причина появления большинства телят все равно осталась бы та же. Человек.

    Объясняется это очень просто. Домашние коровы выведены и разводятся для покрытия нужды человека в пище. Нет нужды – нет коровы. Тот же человек обеспечивает телке или бычку не только возможность увидеть белый свет, но и сносное существование, питание и даже здоровье. И только потом убивает и съедает. Если исключить из этой цепочки человека, то корову не только никто не съест, но она попросту не родится. В этом противоречии глубокий философский смысл. Запретив корову убивать, вы все равно почти наверняка лишаете ее жизни. Я вот не уверен, что не родиться лучше, чем родиться и умереть.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    С поросятами и баранами абсолютно то же. Да и с домашней птицей. Вообще, самый успешный биологический сухопутный вид на Земле – это куры. Куриц в мире около 22 миллиардов. Их на земле больше, чем воробьев и совсем чуть-чуть меньше, чем крыс. Все это благодаря человеку. Если вы думаете, что я стану убеждать вас есть мясо, то ошибаетесь. Каждый вправе самостоятельно решать, что и как ему есть, если его кулинарные предпочтения не затрагивают интересы других членов сообщества или не являются категорическим вызовом традициям. Например, есть мясо собак в Корее считается нормальным, а китайцы вообще едят все, что шевелится. А то, что не шевелится, шевелят, а потом едят. Но вряд ли эти нормы будут благосклонно восприняты в России.

    Гораздо интереснее попытаться понять, с чем именно связано такое бурное в последнее время продвижение неестественного для наших широт способа питания. Повальная мода на восточную экзотику в виде индуизма и кришнаизма – основных поставщиков вегетарианского образа жизни – давно спала. В том числе и на Западе. Но теперь из Европы и Америки идет новая волна пропаганды травоядения. Несет она, казалось бы, вполне практический смысл в виде заботы об окружающем мире и борьбы с климатическими изменениями. «Выяснилось», что столь большое поголовье крупного рогатого скота несет прямую угрозу человечеству! Коровы пукают! То есть выделяют страшный метан. Сам Билл Гейтс призвал человечество побыстрее переходить на синтетическое мясо.

    Стоп-стоп! Когда я слышу слова «Гейтс предлагает», я автоматически начинаю держаться за кошелек, ибо в благотворительность миллиардеров верю чуть меньше, чем в непорочность Мадонны Луизы Чиконе. Начинаем присматриваться повнимательнее. Видим интересное – европейцы всерьез обсуждают возможность введения налога на мясо, фактически приравнивая мясоедство к вредным привычкам типа алкоголя и курения. В итоге мясо должно подскочить в цене на четверть. Думается, в свете последних событий и бурного роста цен им сейчас немного не до этого, но вектор однозначный. В теме уже появились деньги. Тепло!

    Свежие новости – за 10 лет после появления первых образцов синтетического мяса, которое стоило, как небольшой самолет, оно подешевело в производстве в 30 тысяч раз и теперь стоит в районе десяти баксов за котлету для бургера. Все еще втрое дороже говяжьей, но уже вполне подъемно. А теперь достаем калькулятор и идем в интернет за справкой. И все становится яснее. Мировой рынок производства мяса превышает 2 триллиона долларов США годового оборота. И этот рынок растет бешеными темпами – плюс 10% ежегодно. И все это за счет развивающихся стран, где потребление мяса из года в год увеличивается не столько из-за увеличения численности населения, сколько из-за роста достатка.

    Да за такой куш «внедрители» новых технологий не только мясо отменят, но и воду! Чтобы отжать у старорежимных скотоводов такой жирный кусок, они мир перевернут. Надо ли удивляться, что лидерами в разработке «мяса из пробирки» стали Нидерланды, США, Израиль и Япония? То есть те страны, где умение делать бабки из воздуха доведено до совершенства. А полтора миллиарда буренок, миллиард поросят, 25 миллиардов кур и тьму другой живности, я так понимаю, предлагается пустить под нож? Это ведь так гуманно.

    Одно радует – начавшийся мировой передел возвел некоторый барьер между нами и европейскими ценностями, будь они неладны. И это дает нам шанс в очередной раз сохранить в неприкосновенности те ценности, которые европейцы вышвыривают на помойку. По крайне мере – официально. И если гешефт биотехнологов будет таким же удачным, как достижения «биг фармы», то коллективный Запад ждут скучные времена вечного поста. А мы можем ждать из Европы в довольно обозримом будущем «колбасных электричек» на Питер и Калининград, на которых грустные европейцы смогут приехать и причаститься собственной утерянной культуры и отведать хорошего стейка, а заодно отпробовать наших шашлычков, беляшей, пельмешек и многих других блюд многонационального народа, который свои традиции так просто не сдает.

    А мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса.

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