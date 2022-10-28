Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Расследование обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» у датского острова Борнхольм обрастает все новыми странностями. 26 октября командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследования, пока не получат неопровержимые доказательства. А обнародование предварительных результатов, по мнению Кристофферсена, приведет к неконструктивной реакции.

О завершении предварительного расследования еще в начале октября заявили шведские власти. Чуть позже стало известно, что совместного расследования инцидента тремя странами не будет – оно оказалось бессмысленным ввиду наложенной на него секретности. К расследованию не допустили Россию и не стали делиться с Москвой материалами следствия. При этом на политическом уровне в ЕС не прекращаются заявления в поддержку версии о российском следе преступления.

Выглядит все это более чем странно. Если датчане, шведы и немцы уже знают правду, и версия предварительного расследования подтверждает правоту политиков, говорящих, что трубопроводы подорвала сама Россия, то непонятно, о какой «неконструктивной реакции» может идти речь. Вот политические обвинения о виновности России, вот подтверждающие эти заявления цифры и факты – сплошь конструктив. Совсем другая картина вырисовывается, если следователи пришли к выводам, прямо противоположным. Выводам, которые подтверждают версию президента Путина о роли англосаксов в диверсии. Вот они-то действительно могут стать настоящей информационной бомбой, спровоцировав «неконструктивную реакцию», а именно: массовые протесты в ЕС и критическое охлаждение отношений между Европой вообще и Германией в первую очередь и США.

Дело в том, что в версию о причастности России к подрыву газопроводов, служивших основным каналом поставок газа в Германию, не верят ни простые европейцы, ни значительная часть европейской и американской элиты. В данном случае либеральные СМИ, при всем своем ресурсе, оказались не в силах победить банальную логику. Даже не вовлеченные глубоко в политическую повестку люди способны сопоставить заявления и факты, а также задаться простым вопросом: кому это выгодно?

Вот февральское заявление Джо Байдена о том, что «Северный поток» перестанет существовать, если «российские танки войдут на Украину». Вот заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который увидел в диверсии «прекрасную возможность» (судя по всему – речь о поставках американского СПГ в Европу). Вот радиолокационные данные о присутствии американской военной техники в месте и в момент аварии на газопроводах. «Я готов поспорить, что это дело рук США, возможно, США вместе с Польшей», – заявил известный американский экономист Джеффри Сакс. И продолжил: «Я знаю, что это идет вразрез с нашей общепринятой легендой, и такое вообще нельзя говорить на Западе, но все мои собеседники во всеми мире убеждены, что это дело рук США».

И вот если наложить на это невысказанное общественное недоверие официальные данные предварительного следствия, будем иметь эффект разорвавшейся бомбы. Диверсии такого уровня – а это чистой воды инфраструктурный терроризм – могут быть согласованы только на самом высоком уровне, что бросает тень на спецслужбы США и непосредственно на президента Байдена.

При этом для европейцев подрыв газопроводов носит вовсе не умозрительный характер. Эта диверсия прямо отражается на состоянии экономики (обеспеченность энергией), промышленности (релокация промпроизводств), уровне занятости и зарплат, более того – на перспективах Евросоюза как такового.

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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Скандал с прослушкой американскими спецслужбами администрации экс-канцлера Германии Ангелы Меркель 2013 года покажется мелочью в сравнении с терактом, на корню подрывающим германскую экономику. Наружу вылезут одновременно все внутриевропейские противоречия, и без того обостряющиеся на фоне нарастающего кризиса. Более того, доказанная причастность к диверсии администрации Байдена резко ухудшит и без того нерадужные перспективы демократов на промежуточных выборах в Палату представителей и похоронит их перспективы на президентских выборах 2024 года.

Именно по этой причине шведам и датчанам приказано закрыть рты. Отсюда же – это невнятное блеяние про недопустимость разглашения результатов предварительного следствия, хотя факт намеренного подрыва газопроводов уже установлен. По этой же причине к расследованию не допускают Россию, которая, очевидным образом, является заинтересованной стороной. А саму историю с «Северными потоками» СМИ максимально сводят на нет, отдавая первые полосы другим темам.