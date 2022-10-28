Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Обходной путь в НАТО для Украины

Как поссорились Макрон и Шольц

Массовая мобилизация на Украине

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Глеб Простаков

    Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		28 октября 2022, 16:40

    Расследование обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» у датского острова Борнхольм обрастает все новыми странностями. 26 октября командующий военно-морскими силами Дании Йенс Кристофферсен заявил, что Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследования, пока не получат неопровержимые доказательства. А обнародование предварительных результатов, по мнению Кристофферсена, приведет к неконструктивной реакции.

    О завершении предварительного расследования еще в начале октября заявили шведские власти. Чуть позже стало известно, что совместного расследования инцидента тремя странами не будет – оно оказалось бессмысленным ввиду наложенной на него секретности. К расследованию не допустили Россию и не стали делиться с Москвой материалами следствия. При этом на политическом уровне в ЕС не прекращаются заявления в поддержку версии о российском следе преступления.

    Выглядит все это более чем странно. Если датчане, шведы и немцы уже знают правду, и версия предварительного расследования подтверждает правоту политиков, говорящих, что трубопроводы подорвала сама Россия, то непонятно, о какой «неконструктивной реакции» может идти речь. Вот политические обвинения о виновности России, вот подтверждающие эти заявления цифры и факты – сплошь конструктив. Совсем другая картина вырисовывается, если следователи пришли к выводам, прямо противоположным. Выводам, которые подтверждают версию президента Путина о роли англосаксов в диверсии. Вот они-то действительно могут стать настоящей информационной бомбой, спровоцировав «неконструктивную реакцию», а именно: массовые протесты в ЕС и критическое охлаждение отношений между Европой вообще и Германией в первую очередь и США.

    Дело в том, что в версию о причастности России к подрыву газопроводов, служивших основным каналом поставок газа в Германию, не верят ни простые европейцы, ни значительная часть европейской и американской элиты. В данном случае либеральные СМИ, при всем своем ресурсе, оказались не в силах победить банальную логику. Даже не вовлеченные глубоко в политическую повестку люди способны сопоставить заявления и факты, а также задаться простым вопросом: кому это выгодно?

    Вот февральское заявление Джо Байдена о том, что «Северный поток» перестанет существовать, если «российские танки войдут на Украину». Вот заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который увидел в диверсии «прекрасную возможность» (судя по всему – речь о поставках американского СПГ в Европу). Вот радиолокационные данные о присутствии американской военной техники в месте и в момент аварии на газопроводах. «Я готов поспорить, что это дело рук США, возможно, США вместе с Польшей», – заявил известный американский экономист Джеффри Сакс. И продолжил: «Я знаю, что это идет вразрез с нашей общепринятой легендой, и такое вообще нельзя говорить на Западе, но все мои собеседники во всеми мире убеждены, что это дело рук США».

    Фото: REUTERS

    И вот если наложить на это невысказанное общественное недоверие официальные данные предварительного следствия, будем иметь эффект разорвавшейся бомбы. Диверсии такого уровня – а это чистой воды инфраструктурный терроризм – могут быть согласованы только на самом высоком уровне, что бросает тень на спецслужбы США и непосредственно на президента Байдена.

    При этом для европейцев подрыв газопроводов носит вовсе не умозрительный характер. Эта диверсия прямо отражается на состоянии экономики (обеспеченность энергией), промышленности (релокация промпроизводств), уровне занятости и зарплат, более того – на перспективах Евросоюза как такового.

    Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Скандал с прослушкой американскими спецслужбами администрации экс-канцлера Германии Ангелы Меркель 2013 года покажется мелочью в сравнении с терактом, на корню подрывающим германскую экономику. Наружу вылезут одновременно все внутриевропейские противоречия, и без того обостряющиеся на фоне нарастающего кризиса. Более того, доказанная причастность к диверсии администрации Байдена резко ухудшит и без того нерадужные перспективы демократов на промежуточных выборах в Палату представителей и похоронит их перспективы на президентских выборах 2024 года.

    Именно по этой причине шведам и датчанам приказано закрыть рты. Отсюда же – это невнятное блеяние про недопустимость разглашения результатов предварительного следствия, хотя факт намеренного подрыва газопроводов уже установлен. По этой же причине к расследованию не допускают Россию, которая, очевидным образом, является заинтересованной стороной. А саму историю с «Северными потоками» СМИ максимально сводят на нет, отдавая первые полосы другим темам.

     

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