Нелепо выращивать помидоры на даче

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18 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...

Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

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              Нелепо выращивать помидоры на даче

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 18 июля 2020, 12:20

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              Сидим с соседями, чаи гоняем, обсуждаем виды на урожай. Самое занятие для городской деревенщины. А виды, прямо скажем, невеселые. Хреновые виды, если уж совсем честными быть. Погода в наших краях - на юге Ярославской области - подгадила. Зима была теплая и малоснежная. А весна - врагу не пожелаешь. Теплый март обманул «растюшки», и многие уже тогда пустились в рост, дали почки. А потом весь апрель снег-мороз и холодрыга. В мае вроде весна прочухалась. Плодовые зацвели - и снова бах, заморозки ниже нуля. В общем, в пустоцвет все ушло, не завязалось. Июль в разгаре, а на яблоне пара выживших яблочек, черной смородины нет вообще, свекла ростом с одуванчик, клубника гниет на корню, прямо зеленой. Первый огурец пятнадцатого июля съел - когда такое было? Одна надежда на помидоры в теплице, да что огурцы хоть к августу пойдут. У соседей та же ерунда.

              Беда, короче. Костлявая рука голода тянется к горлу.

              Зато цветов у нас - море. Как в Крымском дендрарии. Плюс всякие горные сосны, туи и прочие деревья для красоты. Это – епархия жены.  Не понимаю я этого. Ну да, красиво, но съесть же это нельзя? А что нельзя съесть - не имеет смысла для деревенского человека.

              Хотя, когда во мне на какое-то время засыпает хомяк, то трезвый - в меру сил - человек понимает, что смысла не имеет как раз мой огород. Потому что забирает уйму времени и сил. Да и денег. И даже если не учитывать «недополученную прибыль» из-за того, что я в это время не работаю по профилю, а перцы поливаю, то всякие удобрения, рассады и прочее, тоже не три копейки стоят.

              И это еще мы прямо тут живем. А у дачников, которые на выходные выбираются, и вовсе из-за расхода бензина цена урожая получается совершенно неприличной. А еще надо построить теплицы и теплые грядки. А купить навоз? А всякие химикаты от вредителей? Подкормки?

              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

              Если вы думаете, что в наших широтах можно нормально вырастить что-то без танцев с бубном, то сильно ошибаетесь. Дичком тут только трава да борщевик Сосновского растут, зато со страшной силой.

              Плюс имеем в виду, что если вы решили вырастить у себя все-все-все, то получите на выходе пакет лука, пакет чеснока, три ведра картошки, два ведра моркови и т.п. Все это стоит копейки и улетит даже не до Нового года, до первого снега. Так что какой-то смысл в этом овощеводстве появляется, когда вы засадите соток пять картошкой, сотки три капустой. Но и корячиться на этих плантациях придется уже не в охоточку, а профессионально, не разгибаясь. Тогда вы сможете забить картошкой погреб так, что до следующего урожая хватит. Но это уже не дачный огородик, а личное подсобное хозяйство будет - совсем другой уровень.

              А самое обидное, что когда ваш урожай достигнет зрелости и его можно будет начать есть, то в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, стоить будет сущие гроши. А когда ваши запасы начнут подходить к концу, и вы пойдете в магазин их пополнять, то именно тогда и цены попрут вверх, и стеклянные помидоры нелепого цвета будут «радовать» ценником под три сотни в бюджетном ритейле.

              Но не стоит удивляться тому, что себестоимость вашего изобилия зашкаливает - при хладнокровном подсчете за планку надо брать цену «натуральных продуктов» в продовольственных бутиках «здорового питания». Вас же не удивляет, что фабричная одежда всегда дешевле платьев «от-кутюр»? Большие производства с разделенным циклом и распределением труда не от дурной фантазии придуманы. Они банально во много раз эффективнее и вас, и даже бабушек, которые этим еще при царизме занимались, и всяческих фермеров, которые в апреле привозят вам «вологодскую черешню» и с честными глазами уверяют, что торгуют только лично выращенными продуктами.

              Вы хотите сказать, что зато у фермеров и бабушек, а тем более у вас, продукт натюрель, а чем агрогиганты пичкают свои помидоры - один Аллах ведает? Опять же я вас расстрою. У гигантов как раз с этим более или менее налажено и контролируемо, плюс всякие экспертизы перед выходом на рынок. Ритейлеры не возьмут на продажу грязный продукт, им деньги, которые они потеряют при возможном скандале, дороже. А невкусные только ранние овощи или зимний импорт, потому что растет все под искусственным освещением. А вот что льет баба Дуся под свои кустики - вы не знаете. И лучше не знать. И это мы еще не рассматриваем ушлых пенсионерок, которые покупают в гипере чистую картошку по 10 рублей, вываливают ее в грязи и прямо тут же, у стен гипера, продают ее как «со своего огорода» за полтинник. Есть и такие, к сожалению.

              Садоводческие отделы гипермаркетов не просто так забиты под завязку всякой химией.

              В общем, друзья, если вы хотите заняться дауншифтингом и уйти в пейзане, рекомендую не делать глупостей и выращивать на участке не пропитание, а удовольствие. Цветы те же самые, или виноград - у меня вырос, пяток гроздей с одной лозы получается. Сладкий! Хоть и мелкий.

              Ну, а меня пока теплица ждет - помидоры поливать надо. Не зря же сажали!


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