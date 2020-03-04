Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Взгляд
4 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
Разделы

Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
Перейти а раздел…

Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
Перейти а раздел…

Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...

Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

    Чем чиновники и полицейские берут взятки

    С собачников хотят «драть три шкуры»

      Перейти а раздел…

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Верховная рада отправила Гончарука в отставку
              Путин заявил о «вбросах» по коронавирусу из-за границыЗадержаны подозреваемые в распространении фейков о коронавирусеАсад заявил об отсутствии вражды между Турцией и СириейНАСА предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
              Кремль рассказал о защите Путина от коронавирусаФСБ разоблачила ячейку террористов в ТвериРоссии предсказали резкий рост числа сверхбогачейАктер Панин заявил о желании поменять гражданство
              Политолог объяснила смысл упоминания Бога в КонституцииАвтоконцерн BMW изменил логотипКитайские ученые рассказали о мутациях коронавирусаСтало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

              Главная тема


              Отравление кандидата в президенты Абхазии наводит на мысли о маньяке

              недовольство националистов


              Украинскую певицу затравили после поста о Little Big

              «масштабные конфликты»


              Президент Грузии обвинила Россию в политике недобрососедства

              воспитание детей


              Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности школы для девочек

              Видео

              огромные урожаи


              Российскому сахару придется искать счастья за рубежом

              «Силовые машины»


              Санкции научат Россию делать мощные турбины

              соглашение с талибами


              Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

              накануне Второй мировой


              Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

              220 лет Баратынскому


              Владимир Можегов: За что Белинский убил Баратынского

              Виноваты водители


              Игорь Мальцев: Экологический идиотизм погорел на «бабках»

              Подрыв здоровья


              Антон Любич: Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?


              Сергей Худиев

              Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 4 марта 2020, 17:50

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Несколько дней назад в Москве произошел несчастный случай. Люди отмечали день рождения инстаграм-блогера Екатерины Диденко, арендовали бассейн в бане, и организаторам показалось хорошей идеей добавить в бассейн двадцать пять килограммов сухого льда, который должен был наполнить помещение красивым и романтическим дымом. Увы, они ужасно просчитались – люди, которые полезли в бассейн, тяжело пострадали, трое погибло.

              Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях.

              Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина» (награда в стиле черного юмора, которая присуждается тем, кто умер исключительно бестолковым образом и удалил свои глупые гены из популяции), стали потешаться над невежеством людей, которые не догадались заранее, что подвергают себя смертельной опасности.

              И эта реакция – определенный симптом. Цифровое общество, когда у каждого в кармане смартфон с выходом в сеть, имеет свои болезни. Вернее сказать, старые болезни человеческого рода усиливаются благодаря новым техническим средствам. 

              Смех и шутки перед лицом внезапной смерти молодых людей, которая настигла их среди веселой вечеринки – это проявление какого-то тяжелого умственного и нравственного расстройства. Люди погибли, оставив после себя скорбящих родственников, которым теперь их хоронить. Невыносимое горе родителей, которые пережили своих детей, сиротство двух детей погибшего – совсем не повод для шуток.

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Случилась страшная беда. Уже это должно было бы сделать любые хохмы про «премию Дарвина» невозможными. Но и какой-то исключительной глупости в происшедшем нет. Я вот, например, не знал, что сухой лед в бассейне может так быстро убить людей – и, вполне возможно, окажись на этой несчастной вечеринке, не сообразил бы удержать лезущих в воду. 

              Короткий ролик, в котором Екатерина сообщает о произошедшем, плача в камеру, тоже вызывал волну порицаний – у нее муж умирает, а она ролики постит. Но и в этом трудно найти что-то предосудительное: люди часто пишут о своих трагедиях в сети, искать поддержки в трудную минуту у друзей, в том числе, сетевых – вполне естественный порыв, не говоря уже о том, что не стоит судить человека, переживающего острый шок.

              Бедная женщина и ее друзья – не террористы, подорвавшиеся на собственной бомбе, и вообще не какие-то злодеи, которые могли бы вызывать понятную ненависть. Хотя, наверное, и над смертью злодеев не стоит непристойно хихикать.

              В чем же причина такого демонстративно бессердечного поведения?

              Причин может быть несколько. Возможно, дело в том, что интернет вообще снижает уровень ответственности. Через экран люди говорят друг другу вещи, которые ни в коем случае не стали бы говорить при личной встрече. Сеть создает иллюзию безопасности и человек раскрывается. Из него начинает лезть то, что лучше было бы скрывать, в частности, эта злобная, бесовская радость о чужом несчастье. Цивилизованность и нормы приличия держатся на некоторых людях очень непрочно, а сеть убирает те преграды между мыслью и высказыванием, которые есть в реале. Взрослый оказывается очень испорченным ребенком, который нуждается в строгом воспитании. Но, увы, уже не может его получить.

              Это глобальная тенденция – откровенное злорадство по поводу чужих бед можно наблюдать и в англоязычном интернете. Что тут делать? Может быть, поздно заниматься воспитанием взрослых людей, но, по крайней мере, можно не оставлять поле общественной дискуссии за ними. Можно и нужно вслух говорить о том, что такое поведение недопустимо. Если вы не хотите плакать с плачущими, хотя бы помолчите.

              Люди могут испытывать неприязнь к модным инстаблогерам, которые выглядят юными, привлекательными, благополучными и обеспеченными, и все это – отнюдь не в результате тяжелых трудов на общее благо. Конечно, эта картина жизни, протекающей в эмпиреях, обычно сильно искажена – блогеры транслируют в мир картину «успеха» и помалкивают о своих проблемах. Но она многих раздражает.  Кажется, что популярные блогеры живут как-то незаслуженно хорошо. Катастрофа, которой обрывается эта чудесная жизнь, вызывает у части зрителей чувство мрачного удовлетворения.

              Что же, завистник, которого раздражает чужое, реальное или показушное, благополучие, всегда несчастен. Дайте ему миллиард рублей, и он будет мучительно завидовать тем, у кого много миллиардов. Чужое несчастье – единственное утешение, которое ему остается. Публичное злорадство – это открытая демонстрация: «Я озлобленный на весь мир неудачник, которого бесит чужое благополучие и радуют чужие беды. Я безнадежно несчастен и сам в этом виноват».

              Но есть еще одна, возможно, более глубокая причина: желание спрятаться от сознания своей смертности. Смерть других людей напоминает нам о том, что мы тоже умрем. Возникает подсознательное желание отмежеваться от тех, кто умирает. С ними это случилось, но с нами этого не произойдет. «Сами дураки виноваты», «у порядочного человека не оторвут носа» – отталкивающая, но ожидаемая реакция на чужое несчастье. Дураки умирают, а я умный, я не умру. В реальности, конечно, все мы умрем, а многие из нас самым неожиданным и нелепым образом. В блоге знакомого кардиолога я читал о вполне типичной ситуации, когда крепкий, здоровый мужчина, во время веселого застолья, хорошо выпив и закусив, встает из-за стола, чтобы пуститься в пляс, и внезапно падает на пол, а прибывшая скорая сообщает притихшим гостям о его смерти.

              Социальные сети, которые знакомят нас с событиями из жизни знакомых и незнакомых людей, постоянно приносят известия о чьей-то смерти – кого-то, как пуля, убил внезапный приступ, кто-то долго умирал от рака, кто-то попал под машину. Желание сделать вид, что смерть приходит только за дураками, а мы как-то избежим общей участи, подчеркивая, что мы-то не дураки, может быть, и понятно, но оно отражает глупое и постыдное нежелание посмотреть в глаза реальности.

              Мы смертны, как и все остальные. И это открытие стоит сделать, потому что оно может сделать нашу жизнь гораздо более достойной и осмысленной.

              Древнейший дошедший до нас памятник мировой литературы, «Песнь о Гильгамеше», рассказывает, как у Гильгамеша умирает его друг, Энкиду, и Гильгамеш внезапно со всей ясностью осознает – люди умирают, и он тоже умрет. Гильгамеш отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы найти бессмертие. Наконец, после долгих поисков и приключений, он узнает, что растение, дающее бессмертие, находится на дне моря. С невероятным усилием он погружается на дно морское, ухватывает это растение и выныривает на поверхность. Но, пока он, в полном изнеможении, спит на берегу, змея крадет и пожирает растение. Гильгамеш остается таким же смертным, как и когда он отправился в путь. Но сами поиски бессмертия – хотя и безуспешные – меняют его. Он становится намного более зрелым и мудрым человеком.

              Момент, когда мы ясно осознаем, что умрем, может быть началом великого путешествия, когда мы, может быть, в первый раз задумываемся, зачем мы вообще живем, и что нам делать с тем, что мы умираем. Мы можем начать задаваться великими вопросами – о нашем происхождении, о цели и смысле жизни, о вере и спасении. И наша жизнь может глубоко измениться, когда мы найдем ответы на них.

              Поначалу мысли о смерти могут показаться депрессивными; но когда мы включим смерть в наше понимание жизни, все встанет на свои места.

              Изменится и наше отношение к ближним. Есть то, что мы безусловно разделяем с другими людьми. Мы можем быть очень разными и с трудом понимать друг друга. Но у нас есть нечто, несомненно, общее: мы все умрем и знаем об этом. Смерть нашего ближнего – возможность продемонстрировать солидарность смертных. Он вошел в те же врата, в которые войдет каждый из нас. Не стоит плевать ему в спину или корчить глупые рожи у него за спиной.

              Но, если смерть ближнего не учит нас мудрости, стоит хотя бы соблюдать приличия. Над свежими могилами не смеются, а нарушения техники безопасности обсуждают сухим и деловым тоном. Сеть дает возможность и людей посмотреть, и себя показать. И показывать себя человеком, не имеющим ни сочувствия к чужому горю, ни хотя бы хороших манер, не стоит.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

              Антон Крылов, журналист
              У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Украина рискует получить две войны

              Дмитрий Родионов, политолог
              Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

              Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
              Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              За что Белинский убил Баратынского

              Владимир Можегов, публицист
              Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Полиция скорби - институт бесполезный

              Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
              Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

              Антон Любич, экономист
              В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Экологический идиотизм погорел на «бабках»

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............