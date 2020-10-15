Как Москва готовилась к немецкой оккупации

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись, и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...

Как появилось «новое мышление» Горбачева

Наталия Курчатова, литератор
«Чем больше я думаю над происходящим сейчас в мире, тем больше убеждаюсь, что перестройка ему нужна не меньше, чем самому Советскому Союзу» – произнес лауреат на своей нобелевской лекции. Бинго, Михаил Сергеевич! Наконец-то вы начали что-то понимать. Жаль только – поздно. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская электоральная система архаична, непрозрачна и уязвима для ошибок и фальсификаций. За исключением редких побед «на вынос», никто в последние лет семьдесят доподлинно не знал, кто же реально победил на тех или иных выборах. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Тимур Шерзад

    Как Москва готовилась к немецкой оккупации

    Тимур Шерзад
    журналист
    		15 октября 2020, 12:16

    15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Подавить всплески малодушия и следующего за ними по пятам мародерства удалось быстро – всего за несколько дней. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись, и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Местами проявляя при этом завидную фантазию и творческие подходы.

    Уснул и взорвался

    Когда в ходе войны приходилось терять города, в Советском Союзе стремились хотя бы оставлять будущим временным владельцам как можно больше сюрпризом. Взять, к примеру, Киев – немцы вступили туда 19 сентября, а 24-го там уже начали рваться заранее заминированные здания. Заложить взрывчатку старались туда, куда с долгосрочными планами постараются въехать оккупанты. Взлетел на воздух, например, склад «Детского мира», и в результате немцы недосчитались забитой офицерским составом комендатуры, находившейся в доме рядом. Взорвался кинотеатр, полный немецких солдат. И так далее.

    Такой же парад внезапных взрывов готовился и в Москве – минировались, например, отдельные комнаты и ложи Большого театра, особняки и дорогие гостиницы. Не забыли и лютеранскую кирху в Старосадском переулке – немцы бы точно не оставили ее без внимания, хотя бы из ностальгии по родной стране и культуре. Помимо заранее заложенной и тщательно замаскированной взрывчатки, создавались и склады с толом, гранатами и оружием – на всю Москву успели создать 59 штук. Не забыли и про минные станции, где собирались бомбы – они маскировались под внешне невинные мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, и цветочные магазины. Делались и «закладки» поменьше – чаще всего в парках вроде Измайловского, где их сложнее всего обнаружить.  

    Московские Джеймсы Бонды

    Но самым главным активом были люди. На нелегальное положение перевели 243 человека, из которых «штатными» чекистами была лишь одна пятая. Остальные – самые разнообразные люди, попавшие в поле зрения НКВД.

    Была, например, группа «Старики» из 6 человек. Это были бывшие левые эсеры и анархисты, активно «зажигавшие» в революционные времена. Или группа «Белорусы» – бывший чекист времен Гражданской войны и три девушки, прошедших боевую подготовку. Группа «Лихие» – 4 бывших уголовника, перевоспитанных в Болшевской трудкоммуне НКВД во главе с судимым за разбой человеком. Но колоритнее всех, пожалуй, была группа «Семейка» – православный священник и его жена.

    Крутились и сложные махинации, достойные Остапа Бендера. Взять, например, агента по псевдониму «Лекал» – бывшего царского офицера. Ему выдали задание жениться на дочери бывшего владельца «Прохоровской мануфактуры», у которой имелось полно знакомых как в немецком посольстве, так и среди белоэмигрантов. Чекисты рассчитывали, что новоиспеченной жене агента вернут фабрики, он станет ими управлять, и займет в оккупации видное положение – что в теории даст огромные возможности для саботажа.

    Чтобы было проще втереться в доверие к немцам, чекисты активно практиковали фиктивные аресты. Все прекрасно понимали, что в стране все еще живо наследие Гражданской войны. Немцы будут активно искать недовольных советской властью, чтобы опираться на них. А, значит, надо таких «недовольных» создать, и потом использовать в диверсионных целях.

    Фото: Наум Грановский/РИА Новости

    Раскрытие одного агента могло уничтожить всю ячейку – никто не мог гарантировать себе, что он выдержит немецкие пытки. Поэтому подпольщики активно снабжались ядом «С» – то есть, для самоликвидации. Имелись и яды «П» и «ПС» – их надо было подсыпать в пищу немцам. Ну и, наконец, выдавались кокаин и героин – видимо, для обезболивания в случае ранения. Также группы снабжались деньгами и ценными вещами для бартера вроде золотых монет, часов и колец.

    Были, конечно, и оружие со взрывчаткой, причем подчас весьма экзотические. Так, например, диверсионно-боевому отряду «ЗР» выдали две стреляющие ручки, 25 спецпатронов к ним и 6 зарядов ампул. Не забыли и про скрытый фотоаппарат для секретной съемки. В случае, если немцы начнут отходить из Москвы, подпольщикам предписывалось вливаться в ряды присоединившихся к ним коллаборантов. Основной задачей в таком случае становился поиск и ликвидация предателей – чтобы никто не ушел безнаказанным.

    Все было зря – и хорошо

    Правда, весь этот полет фантазии ни к чему не привел. Не потому, что чекисты не умели организовывать подпольную работу, а потому, что Красной армии удалось отбросить немцев от Москвы. Поэтому организованное в столице подполье оказалось не у дел.

    Правда, какие-то заготовки использовать удалось. Самым знаменитым и, пожалуй, эффективным примером оказалась операция «Монастырь». В ней использовали фиктивную антисоветскую организацию «Престол», созданную чекистами на случай захвата столицы. В новом варианте к немцам обращался один из ее «членов», как бы перешедший линию фронта. В итоге ему удалось втереться в доверие, и получить доступ к подготовке отправляющихся в наши города пронемецких диверсантов. И немало навредить всем этим попыткам.

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    Но основная часть проектов была свернута. В январе 1942-го, когда стал очевиден успех стартовавшего контрнаступления, в столице приступили к массовому разминированию. Теперь Москва была в относительной безопасности.


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