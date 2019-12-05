Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Открыл позавчера немецкие газеты и накрыло дежавю – кругом фотографии с места убийства как пишут «гражданина Грузии гражданином России». Погодите, на календаре 3 декабря, а событие вроде состоялось 23 августа… И да, тогда точно так же писали и снимочки публиковали те же самые.

Более того – и выводы тогда делали точь-в-точь – дескать борец за свободу Чечни (почему-то гражданин Грузии по исконно грузинскому имени Зелимхан, ага) убит русским среди бела дня в Берлине, и этот русский связан с российскими спецслужбами. Посмотрел опять в газеты – все то же самое. Правда теперь это подается как результат «независимого расследования» The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, но, собственно, эти расследователи просто транслируют то, что было вброшено в первый же день убийства.

Удивительно, насколько расследователи уверены, что читатель не помнит ничего с прошлой субботы, не то, что с 23 августа. Тем не менее, быстро скороговорочкой проговаривая славные деяния мосье Зелимхана: «Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение».

Ну, термин «полевой командир» это из каких-то девяностых, времен всеобъемлющей поддержки чеченских сепаратистов и террористов со стороны прогрессивного канала НТВ (новости наша профессия). Что-то с игиловцами уже такая дружелюбная фишка не проходит – а надо бы.

В принципе, никому вообще дела нет до того, как чеченский террорист попал в Германию на ВНЖ хотя бы потому, что теперь принимать террористов пачками – национальный вид спорта в Берлине. А уж если смотреть криминальный след местных беглецов от Рамзана Ахматовича («они выбрали свободу, потому что – борцы за свободу»), то можно привести цитаты из тех же местных газет о том, что именно чеченцы вывели местные преступные нравы на небывалый уровень насилия и жестокости, от которого прифигели даже арабские кланы.

Так что разборки с трупами тут не редкость: как будто Берлин 2019 – это Москва 90-х. И вдруг такой скандал, такой шум. И все потому, что убийца оказался россиянином. Как этот россиянин попал в Германию тоже никто сказать не может. Но его уже записали в сотрудники официальных российских органов на том основании, что Россия объявила его в розыск, а расследователи так и не смогли найти его в базе Интерпола. Странная логика. Но никто никакой логики и не ждет.

Шум об убийстве конца лета, массированный, хорошо спланированный – сейчас это нечто вроде «Скандала на Ибице», который был вброшен ровно перед выборами в Австрии, чтобы снести ненавистного Курца. И именно немецкими газетами, которые «не могут молчать». Правда, три года до выборов спокойно помалкивали.

Сейчас, похоже, обещанное немцам «королевство Меркель в Европе» (это цитата) под угрозой, несмотря на то, что Германия будет председательствовать в ЕС в 2020 году. Под угрозу все это владычество поставил, как говорят, Макрон, а не катастрофическая внутренняя и внешняя политика Меркль. Это ведь он вдруг стал говорить про смерть мозга у НАТО и открыто заявлять, что вообще-то Россия тут никому не враг. И вот этот антипартийный уклон товарища Макрона надо как-то компенсировать, чтобы он не переиграл Меркель на европейском поле и не вырвался нахально в лидеры континента.

На эту тему

Срочно нужно придумывать поводы для санкций-фиганций и сгодится даже мутное убийство чеченского террориста на поляночке Кляйне Тиргартена, за которым охотится Кремль в полном составе днем и, очевидно, – Газпром – в оставшееся время суток. При чем тут Газпром? Ну так как тут никто ни при чем, то скорей всего потому, что по окрику из Белого дома надо что-то противопоставить окончанию работ по «Северному потоку – 2». Потому что американцев этот поток сильно бесит. И видимо была дана тихая, но убедительная команда местным атлантистам мочить РФ прямо в Балтийском море.

Германия же не является самостоятельной страной в том, что касается внешней политики. И робкие попытки противостоять лично Трампу, которого Меркель до выборов называла всякими глупыми и обидными словами, разбиваются о столб, когда за Трампом встает ненавидящий его Deep state и убеждает германских партнеров, что с этими русскими и с этим газом надо что-то делать. Вот, местные товарищи и стараются.

Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают, как здоровьечко?) Напоминает как по мощи доказательной базы, так и политически правильным моментом.

При этом не забываем, что ровно в эти месяцы происходит сильнейший распад на части старых больших партий Германии, которые сами себя любят называть «народными» — вот уже и социал-демократы посыпались. Это приведет к разрушению ГроКо (Большой коалиции) и может привести к тому, что мадам Меркель не досидит до нового срока и будут назначены новые внеочередные выборы.

А что могут сделать с нацией партии, которые чувствуют, что власть ускользает из их рук, мы уже не раз убеждались. Можно что-нибудь поджечь, а можно кого-нибудь убить. А можно назначить врага за границей и именно в тот момент, когда половина нации уже не верит в то, что это враг.

А верит например, что враг давно сидит в своей канцелярии и дрожит. Но не от страха, а от старости и немощи.