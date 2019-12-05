Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?. Напоминает как по мощи доказательной базы - она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...

Американские демократы готовят пятый Интернационал

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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

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Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
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              Игорь Мальцев

              Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 5 декабря 2019, 17:25

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              Открыл позавчера немецкие газеты и накрыло дежавю – кругом фотографии с места убийства как пишут «гражданина Грузии гражданином России». Погодите, на календаре 3 декабря, а событие вроде состоялось 23 августа… И да, тогда точно так же писали и снимочки публиковали те же самые.

              Более того – и выводы тогда делали точь-в-точь – дескать борец за свободу Чечни (почему-то гражданин Грузии по исконно грузинскому имени Зелимхан, ага) убит русским среди бела дня в Берлине, и этот русский связан с российскими спецслужбами. Посмотрел опять в газеты – все то же самое. Правда теперь это подается как результат «независимого расследования» The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, но, собственно, эти расследователи просто транслируют то, что было вброшено в первый же день убийства.

              Удивительно, насколько расследователи уверены, что читатель не помнит ничего с прошлой субботы, не то, что с 23 августа. Тем не менее, быстро скороговорочкой проговаривая славные деяния мосье Зелимхана: «Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение».

              Ну, термин «полевой командир» это из каких-то девяностых, времен всеобъемлющей поддержки чеченских сепаратистов и террористов со стороны прогрессивного канала НТВ (новости наша профессия). Что-то с игиловцами уже такая дружелюбная фишка не проходит – а надо бы. 

              В принципе, никому вообще дела нет до того, как чеченский террорист попал в Германию на ВНЖ хотя бы потому, что теперь принимать террористов пачками – национальный вид спорта в Берлине. А уж если смотреть криминальный след местных беглецов от Рамзана Ахматовича («они выбрали свободу, потому что – борцы за свободу»), то можно привести цитаты из тех же местных газет о том, что именно чеченцы вывели местные преступные нравы на небывалый уровень насилия и жестокости, от которого прифигели даже арабские кланы. 

              Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

              Так что разборки с трупами тут не редкость: как будто Берлин 2019 – это Москва 90-х. И вдруг такой скандал, такой шум. И все потому, что убийца оказался россиянином. Как этот россиянин попал в Германию тоже никто сказать не может. Но его уже записали в сотрудники официальных российских органов на том основании, что Россия объявила его в розыск, а расследователи так и не смогли найти его в базе Интерпола. Странная логика. Но никто никакой логики и не ждет. 

              Шум об убийстве конца лета, массированный, хорошо спланированный – сейчас это нечто вроде «Скандала на Ибице», который был вброшен ровно перед выборами в Австрии, чтобы снести ненавистного Курца. И именно немецкими газетами, которые «не могут молчать». Правда, три года до выборов спокойно помалкивали.

              Сейчас, похоже, обещанное немцам «королевство Меркель в Европе» (это цитата) под угрозой, несмотря на то, что Германия будет председательствовать в ЕС в 2020 году. Под угрозу все это владычество поставил, как говорят, Макрон, а не катастрофическая внутренняя и внешняя политика Меркль. Это ведь он вдруг стал говорить про смерть мозга у НАТО и открыто заявлять, что вообще-то Россия тут никому не враг. И вот этот антипартийный уклон товарища Макрона надо как-то компенсировать, чтобы он не переиграл Меркель на европейском поле и не вырвался нахально в лидеры континента.

              Срочно нужно придумывать поводы для санкций-фиганций и сгодится даже мутное убийство чеченского террориста на поляночке Кляйне Тиргартена, за которым охотится Кремль в полном составе днем и, очевидно, – Газпром – в оставшееся время суток. При чем тут Газпром? Ну так как тут никто ни при чем, то скорей всего потому, что по окрику из Белого дома надо что-то противопоставить окончанию работ по «Северному потоку – 2». Потому что американцев этот поток сильно бесит. И видимо была дана тихая, но убедительная команда местным атлантистам мочить РФ прямо в Балтийском море.

              Германия же не является самостоятельной страной в том, что касается внешней политики. И робкие попытки противостоять лично Трампу, которого Меркель до выборов называла всякими глупыми и обидными словами, разбиваются о столб, когда за Трампом встает ненавидящий его Deep state и убеждает германских партнеров, что с этими русскими и с этим газом надо что-то делать. Вот, местные товарищи и стараются.

              Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают, как здоровьечко?)  Напоминает как по мощи доказательной базы, так и политически правильным моментом.

              При этом не забываем, что ровно в эти месяцы происходит сильнейший распад на части старых больших партий Германии, которые сами себя любят называть «народными» — вот уже и социал-демократы посыпались. Это приведет к разрушению ГроКо (Большой коалиции) и может привести к тому, что мадам Меркель не досидит до нового срока и будут назначены новые внеочередные выборы.

              А что могут сделать с нацией партии, которые чувствуют, что власть ускользает из их рук, мы уже не раз убеждались. Можно что-нибудь поджечь, а можно кого-нибудь убить. А можно назначить врага за границей и именно в тот момент, когда половина нации уже не верит в то, что это враг.

              А верит например, что враг давно сидит в своей канцелярии и дрожит. Но не от страха, а от старости и немощи.


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