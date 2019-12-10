Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Александр БАУНОВ, главный редактор в Carnegie.ru: Умер Юрий Лужков – один из немногих политиков, который дал свое имя городу и времени. Москва Лужкова, лужковская Москва. Новая, немыслимо другая, по сравнению с советской, казавшаяся невозможной и одновременно единственно возможной. А какой еще она может быть? Да вот такой! Никто ни в 90-е ни в начале 2000-х не преставлял себе, что такое современный буржуазный мегаполис. Поэтому его взяли из рук Лужкова, таким, каким он его видел и сделал. И только под конец, в его усталые годы, начала приходить мысль, что может и пожалуй даже должна. И так и случилось. Источник

Евгений ПРИМАКОВ, депутат Государственной Думы: Юрия Михайловича недавно совсем видел, с месяц назад – в добром здравии, проходил по Дому Книги на Новом Арбате – а он там как раз презентовал свою книгу историческую, грозился, что вот-вот выйдет следующая. Никак не походил на свой возраст. Историческая фигура, конечно. Источник

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР, учредитель фонда «Вера»: Юрий Михайлович Лужков - человек, с которого начались московские хосписы. Который на первом благотворительном концерте в пользу хосписа в Большом театре сказал со сцены маме и нашей пациентке-колясочнице: Вера Васильевна, Елена Михайловна, я вам обещаю, в каждом округе Москвы будет построен хоспис. Источник

Ева МЕРКАЧЁВА, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ: На юбилее одного журналиста не так давно мы с ним немного поговорили. Он, конечно, уже не был прежним. Но как он ухаживал за супругой! Сам не ел, пока ей не положит в тарелку. Все время интересовался – как она? А мне вспоминается его фраза (в интервью журналу): «Красивые женщины – они никуда не годны». Как бы кто к нему не относился, факт: Лужков был знаковой, почти эпохальной фигурой. Источник

Алексей АЛЕШКОВСКИЙ, сценарист: Лужков Москву, конечно, достал, и заложил тут фундамент бандитского капитализма, но не будем забывать, в какой ситуации он рулил, и что представляла собой столица при демократе Попове. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Вообще, конечно, поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год. Зловещие ухмылки истории. Источник

Константин МИЛЬЧИН, журналист: Стоит зафиксировать, что покойный с сегодняшнего дня Ю.М. Лужков был чудовищным мэром, а здравствующий С.С. Собянин (особенно, если сравнивать его с Лужковым) – мэр прекрасный. Но! Лужков Москву знал и любил, а Собянин Москву не знает, не понимает и искренне ненавидит. Лужков благополучно превратил показушную столицу империи в гигантскую помойку, но он делал это с большой любовью. Собянин превратил в Москву в потрясающе удобный для людей город, но делает он это совершенно бездушно и на автомате.

У ЮрМиха же была душа, большая и широкая, я бы сузил. Собянин – менеджер, он управляет Москвой по приказу суверена. Лужков же был феодалом, воспринимавшим себя как реинкарнацию основателя Москвы Юрия Долгорукого, саму Москву – своим феодом, а москвичей – своими подданными. Источник

Петр АКОПОВ, обозреватель «Взгляда»: Лужков был плохим мэром, но неплохим человеком. В 90-е годы он выступал против чубайсовской приватизации, поддерживал Севастополь – в общем был (со всеми оговорками) одним из очень немногих (и после 1993-го – единственным публичным) хотя бы относительных патриотов на высших этажах власти. Как и Шаймиев, он сопротивлялся натиску олигархов на региональную собственность – пусть и с гораздо меньшим успехом.

То есть Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в 90-е, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Когда в 2016-м Путин дал ему орден – он почти плакал, радуясь реабилитации после того, как с ним очень некрасиво поступил Медведев. Источник