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Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

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Коллапс в московском метро требует срочных решений

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Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
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          Антон Крылов

          Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится

          Антон Крылов
          журналист
          		 12 декабря 2018, 16:55

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          Поступивший в Госдуму законопроект, предлагающий запретить учителям и врачам принимать подарки, за исключением цветов и канцелярской продукции, разумеется, вызвал негативную реакцию общественности и даже некоторых депутатов-единороссов.

          «Не вижу смысла в подобных ограничительных мерах. Трудно себе представить, что родители лишатся возможности поблагодарить учителя своих детей, подарив, к примеру, коробку конфет. Это те люди, которые ежедневно, не жалея своих сил, вкладывают свою душу в воспитание и становление подрастающего поколения.

          Нужно прежде всего изменить к лучшему условия труда учителей и врачей. Поэтому в нынешних условиях считаю данный подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», – написала в «Фейсбуке» член комитета по образованию и науке Алена Аршинова, и с ней не поспоришь.

          Конечно, увеличить учителям и врачам зарплату и снизить нагрузку было бы прекрасно. Но текущие возможности федерального и тем более региональных бюджетов этого не позволяют.

          В результате, по данным ОНФ, четверть врачей заявили, что главврачи просили их навязывать платные услуги пациентам, а пятая часть – что им известны случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг. 

          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

          Впрочем, помимо официальных платных услуг, до сих пор распространена традиция платить в конверте акушеркам, сиделкам-медсестрам, «за ускорение очереди на операцию» и так далее. Это уже прямая коррупция.

          Свежего опроса по учителям нет, но с разнообразными «сборами на нужды школы» и предложениями «купить учителю компьютер» регулярно сталкиваются родители практически во всех городах страны. Эти якобы «добровольные» поборы тоже незаконны, как и дорогие «подарки» для учителей и администрации школ – даже по нынешнему законодательству.

          Противники жестких ограничений на подарки для учителей и врачей вполне разумно отмечают, что бороться с подобными проявлениями коррупции следует только после того, как, во-первых, будет искоренено взяточничество со стороны чиновников, а во-вторых, после того, как учителя и врачи снова станут обеспеченными и уважаемыми людьми, как это было в Российской империи.

          И они, безусловно, тоже правы. Когда вице-губернатор гребет десятки, а то и сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, для закона и то и другое – уголовное преступление. Первое – это взятка в особо крупном размере (до 15 лет лишения свободы), а второе – взятка в значительном размере (до шести лет). Но общественная опасность одного и другого, а также ущерб интересам страны абсолютно несоизмеримы. Да и когда высокопоставленный взяточник получал срок по максимуму?

          Поэтому призыв сперва разобраться с чиновниками, а уже потом приходить за получающими дополнительные доходы врачами и учителями, разумеется, будет поддержан подавляющим большинством населения России, включая даже тех, кому надоело регулярно «скидываться» на подарки учителям и носить конфеты и конверты врачам. В конце концов, результат работы учителя и врача обычно очевиден, а что делает чиновник, помимо того, что сидит в кресле и изрекает оттуда что-то вроде «ешьте макарошки» и «вас рожать никто не просил», многим гражданам страны совершенно непонятно.

          Но все-таки. Все-таки. Ни маленькая зарплата, ни объективно тяжелые условия труда не могут быть оправданием для взяточничества – пусть и завуалированного. Ни в одной сфере.

          В советское время взятки давали продавцам – чтоб отложили хороший кусочек мяса. Официантам – чтобы придержали столик в ресторане. Таксисты могли отказаться везти туда, куда им не хотелось ехать, но волшебная фраза «Шеф, три счетчика!» резко меняла ситуацию. Это все ушло в прошлое, и три счетчика теперь накручивает бездушный робот «Яндекса», оценив ситуацию на дорогах и спрос на свободные автомобили.

          Такие же бездушные роботы помогли принципиально снизить уровень коррупции на дорогах. Если «живые» гаишники брали взятки несмотря ни на что, то с камерой договориться невозможно. Коррупция осталась (и, говорят, процветает) на стадии выдачи прав и при угрозе их лишения. Но основные нарушения – превышение скорости, нарушение правил стоянки и разметки – фиксируются камерами. Не договоришься.

          Поэтому рано или поздно уйдут в прошлое вынужденные «подарки» врачам и учителям, которые ничем не отличаются от взяток. Останется действительно искренняя благодарность, о которой говорит Алена Аршинова, и не так уж важно, примут закон о запрете подарков или не примут. Тот, кто хочет отблагодарить, придумает, как это сделать.

          Мелкая бытовая коррупция только кажется безвредной. На самом деле это почва, из которой растет толстый дуб чиновничьего мздоимства. Пока мы не перестанем давать взятки гаишникам, врачам и учителям, не перестанут брать сотрудники разнообразных администраций и управлений.

          А вот удастся ли победить коррупцию среди чиновников даже в случае тотальной роботизации управленческих процессов – по-прежнему непонятно.


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