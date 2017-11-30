Американцы попытаются подкупить жителей Донбасса

Американское правительственное агентство USAID опубликовало программу по интеграции Донбасса в украинскую и европейскую экономику. Программа предполагает наладить связи между экономикой Донбасса и рынками Украины и ЕС, а также привлечение инвестиций.

Об этом уже говорят как о попытке подкупить население неподконтрольных Киеву областей – и это, очевидно, так и есть. Переход от наступательных действий к подкупательным – сам по себе хорошая новость. Другое дело, что такие подкупательные действия сильно запоздали.

Для любого военного или политика очевидно, что население спорных территорий всегда надо стараться привлечь на свою сторону или хотя бы попытаться ослабить его недоверие и враждебность, чтобы уменьшить поддержку, которую оно оказывает противнику.

Заверять население, что победа правильных сил принесет ему мир, порядок и процветание, а неприятеля, что, если он капитулирует, то с ним обойдутся с беспримерным великодушием, – это совершенно стандартная практика, которой должны учить в любом военном училище.

Иногда такие заверения являются чистой ложью – и с населением, и с пленными победители обходятся чрезвычайно плохо – а иногда и нет.

Как говорил еще Наполеон, со штыком можно сделать многое, но сидеть на штыке нельзя. Установить прочный контроль над территорией невозможно без какого-то сотрудничества с местными жителями. А привлечь людей на свою сторону можно как пропагандой, так и оказанием реальной помощи.

Например, и СССР, и США в Афганистане строили школы и больницы – впрочем, нельзя сказать, что этим сердца афганцев были успешно завоеваны.

Но сами попытки завоевать умы и сердца населения – это важная часть действий по установлению контроля, и пропаганда, убеждающая население противника в том, что ему несут массу интересных выгод, тут просто обязательна.

В политике, в том числе тогда, когда она переходит в войну, правительства добиваются своих целей путем комбинации дипломатии, пропаганды, подкупа и насилия – и мало кто настолько безрассуден, чтобы верить в то, что все можно решить исключительно железом и кровью. Золото и доброе слово тоже иногда бывают необходимы.

Удивительно не то, что такие предложения появились – а что они появились так поздно, когда USAID начинает играть на этом поле в уже крайне неблагоприятных условиях.

Ситуация для войны за умы и сердца не очень хороша по ряду причин.

Во-первых, пытаться завоевать доверие людей, которых вы уже неоднократно пытались убить, несколько сложнее, чем доверие людей, которых вы еще убивать не пытались.

Если бы предложения великодушной помощи явились еще в начале 2014 года, они бы выглядели намного свежее и привлекательнее. Но прошли уже годы, за которые с западного направления население привыкло получать «Грады» и добробаты, причем киевские власти, обстреливая города и села и убивая жителей, пользовались всемерной поддержкой и ободрением вождей цивилизованного мира.

Нынешние предложения «а на самом-то деле мы ваши друзья и хотим принести вам процветание» могут быть восприняты с некоторой холодностью.

Во-вторых, прошли долгие годы, когда

США (и Запад в целом) могли проявить свою добрую волю по отношению к жителям Донбасса – но не хотели этого сделать.

Надо сказать, что некоторые западные частные лица, религиозные и другие неправительственные организации оказывали населению помощь по своей инициативе – но вот о властях западных стран этого сказать нельзя.

Они только сильно ворчали, когда колонны с гуманитарной помощью прибывали из России. Но что мешало им самим снарядить (уже с Запада) колонны с помощью для жителей?

Если бы власти ЛДНР их не пропустили – что же, позор и общее негодование были бы на них, а Запад получил бы блестящий пропагандистский эффект. Если бы пропустили – эффект был бы не менее блестящим, «путинской пропаганде», на невероятную эффективность которой так часто жалуются, было бы нечего сказать на эту очевидную демонстрацию высоких гуманистических принципов западной цивилизации.

Это был бы беспроигрышный ход – но его не захотели сделать.

В-третьих, в начале 2014 года было еще не вполне ясно, как резкий разворот на Запад скажется на положении украинской экономики.

Можно было теоретически мечтать, что случится голливудское чудо – Запад действительно сделает из Украины витрину того, что происходит с бедной и коррумпированной страной, когда она кидается в его объятия.

Листовки времен Майдана рассказывали украинцам о том, какая чудесная жизнь их ожидает, и кто же может запретить мечте?

Но с тех пор прошли годы, улучшить жизнь украинцев у Запада то ли не получилось, то ли это с самого начала не планировалось, факт тот, что она заметно ухудшилась.

Конечно, USAID еще раз говорит о том, что это результат «агрессии РФ». Но принять это объяснение затруднительно по ряду причин.

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«Доверившись нам, вы не улучшили свою жизнь. Вы ее, на самом деле, сильно ухудшили. Вы не получили ничего из того, на что вы надеялись. Но зато у нас есть враг, который в этом виноват!» – это уже очень, очень заезженный прием.

Власти Северной Кореи объясняют своему населению его трудности ровно тем же манером – только в качестве врага выступают США.

«А в том, что наши планы провалились, виновато коварство внешних врагов и внутренних изменников» – это, на самом деле, хорошо знакомый нам тезис. С ним можно соглашаться разве что только под сильным принуждением.

Если хирург, у которого пациенты регулярно умирают, скажет вам «зато я знаю, какой враг в этом виноват!», это вряд ли расположит вас ему довериться.

Также совершенно непонятно, каким образом «агрессивная РФ» могла бы обеспечить, например, повышение тарифов ЖКХ, наиболее болезненно ударившее по карману простых украинцев. Это повышение, как говорят, было принято под давлением МВФ, а не Путина.

Да и каким образом Путин мог бы обеспечить тот уровень коррупции, о котором постоянно пишут западные же медиа и говорят западные политики?

USAID, таким образом, начинает завоевывать умы и сердца людей с очень невыгодной начальной позиции.

Однако, сказав все это, хочется выразить и осторожный оптимизм.

То, что США признали существование в Донбассе населения, у которого могут быть свои интересы, – уже огромный прогресс. Осознание того, что людей иногда может быть выгоднее подкупать или соблазнять, чем убивать, знаменует большое смягчение нравов.

Правда, трудно предвидеть, когда эта мысль – в Донбассе живут люди, их интересы нужно учитывать – проникнет и в сознание украинского политикума.

Принятый на днях Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса обещает «введение уголовной ответственности за «участие в деятельности оккупационной администрации» и «нанесение ущерба Украине».

Раду никак нельзя упрекнуть в том, что она ложно обещает великодушие – она честно обещает репрессии. Патриоты не верят ни в дипломатию, ни в подкуп, ни в пропаганду – а верят исключительно в насилие.

«Не разговорами, а железом и кровью» – лозунг, который постоянно ходит по патриотическим аккаунтам в социальных сетях.

Тут даже USAID, которое хотя бы признает другие методы воздействия на людей, кроме убийства, может сыграть цивилизующую роль.