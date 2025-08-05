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Директор зоопарка в Нюрнберге получил письма с угрозами
Директор Нюрнбергского зоопарка столкнулся с угрозами после убийства павианов
После отстрела 12 павианов в Нюрнбергском зоопарке руководство учреждения оказалось под давлением угроз со стороны общественности.
Директор зоопарка в Нюрнберге Даг Энке получил уже десять писем с прямыми угрозами, включая угрозы физической расправы. Большинство оскорблений и нападок появилось в социальных сетях, но угрозы также приходили по электронной и обычной почте, задели заместителя директора Йорга Бекмана и рядовых сотрудников, сообщает ТАСС.
О всех случаях с конкретными угрозами проинформированы правоохранительные органы. Полиция проверяет около 170 писем со всей Германии на предмет наличия криминального содержания. Кроме того, прокуратура Нюрнберга рассматривает примерно 350 заявлений, связанных с инцидентом.
В ведомстве уточнили, что сейчас проводится проверка, имелись ли веские основания для уничтожения животных, как того требует статья 17 закона о защите животных. По данным зоопарка, павианов усыпили, а затем застрелили из-за нехватки места и постоянных драк между животными.
После происшествия активисты разбили протестный лагерь у входа в зоопарк и намерены провести серию демонстраций, требуя прекратить отстрел обезьян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство зоопарка в Ольборге предложило жителям передавать мелких домашних животных для кормления хищников. Льва по кличке Зевс застрелили после побега из зоопарка Lion Land в Манавгате под Антальей.