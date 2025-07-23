Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?8 комментариев
Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском
В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве
Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.
Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.
Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.
По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.
«Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».