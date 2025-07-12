Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню
Украина, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, утратила потенциал развития и стала страной без будущего после власти Владимира Зеленского.
Владимир Константинов, глава крымского парламента, заявил, что Украина под руководством Владимира Зеленского превратилась в «безжизненную пустыню», передает РИА «Новости». «Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику... в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих», – заявил Константинов.
Глава парламента Крыма считает, что никакие планы, подобные плану Маршалла, не смогут восстановить Украину после Зеленского. Он подчеркнул, что Запад рассматривает Украину исключительно как плацдарм против России, а интерес к ее развитию и инвестициям отсутствует.
Константинов добавил, что, по его мнению, европейский выбор Украины привел лишь к деградации страны, превращая ее в «болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками». Он заявил, что Зеленский и западные страны используют Украину исключительно в своих интересах, не заботясь о ее будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гааге открыли реестр данных об ущербе, нанесенном на Украине в результате боевых действий.