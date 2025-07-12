Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Константинов, глава крымского парламента, заявил, что Украина под руководством Владимира Зеленского превратилась в «безжизненную пустыню», передает РИА «Новости». «Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику... в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих», – заявил Константинов.

Глава парламента Крыма считает, что никакие планы, подобные плану Маршалла, не смогут восстановить Украину после Зеленского. Он подчеркнул, что Запад рассматривает Украину исключительно как плацдарм против России, а интерес к ее развитию и инвестициям отсутствует.

Константинов добавил, что, по его мнению, европейский выбор Украины привел лишь к деградации страны, превращая ее в «болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками». Он заявил, что Зеленский и западные страны используют Украину исключительно в своих интересах, не заботясь о ее будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гааге открыли реестр данных об ущербе, нанесенном на Украине в результате боевых действий.