В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
Стало известно место прощания с Талызиной
Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета, сообщил руководитель театра Евгений Марчелли.
О дате прощания будет объявлено дополнительно, передает ТАСС.
По словам близкого друга Талызиной Владека Дармана, причиной смерти народной артистки стала продолжительная болезнь, передает РИА «Новости». Похороны актрисы, по его информации, вероятно, пройдут на Ваганьковском кладбище во вторник.
Напомним, актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году.