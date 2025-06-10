Росавиация сняла временные ограничения на работу московских аэропортов

Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.