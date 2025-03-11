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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    21 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 13:18 • Новости дня

    Путин поддержал переизбрание Махонина на выборах главы Пермского края

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о желании переизбраться на должность губернатора региона, глава государства его поддержал, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Губернатор сказал, что у него истекает срок полномочий и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Путин высказался в поддержку решения Махонина, он принял это решение с учетом результатов работы главы региона.

    Напомним, Путин и Махонин обсудили социальные инициативы, строительство жилья и индустриальное развитие Пермского края в понедельник.

    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

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    10 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО

    Политолог Данилин: Экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично

    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО
    @ uraloved.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с президентом Владимиром Путиным стала для главы Пермского края Дмитрия Махонина одобрением на новый губернаторский срок, так как регион показывает значительные успехи в социально-экономическом развитии, жилищном строительстве и росте промышленного производства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Павел Данилин.

    «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. И очевидно, что это было своеобразным одобрением от главы государства на новый губернаторский срок», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Путин выказал высокую оценку работы и поддержку Махонина. Что, конечно же, обоснованно и логично. Регион развивается крайне успешно. О чем говорит хотя бы удвоение валового регионального продукта за время губернаторства Махонина: 2,6 трлн руб. по итогам прошлого года», – объяснил собеседник.

    «Несмотря на санкции, экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично. Реализовано 23 строительных проекта в сфере здравоохранения, достраивается крупнейший онкоцентр, возведено 63 образовательных заведения, 13 спортивных объектов, в том числе и спорткомплекс "Энергия"», – указал он.

    Регион также лидирует по расселению аварийного жилья, добавил Данилин. «Порядка 80 тыс. жителей края въехали в новые квартиры. Всего в регионе за год построено 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Показатели по нацпроектам в Перми исполнены на 99,9%. Это отличный результат», – продолжил аналитик.

    «Отдельно отмечу развитие промышленности и высокотехнологичного сектора. 22 стратегических предприятия работают в три смены на нужды СВО. Индекс промпроизводства составил 5,5%. Общая сумма инвестиционных проектов только с января по июль 2024-го достигла 91 млрд рублей. Инвесторы запустили более 1,5 тыс. своих инициатив. Сейчас треть всех работающих жителей Прикамья трудится на малых и средних предприятиях», – напомнил эксперт.

    «В целом в докладе Махонина виден масштаб реализации потенциала Прикамья, в том числе стратегического. Это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, дорог, в том числе скоростной магистрали. Все это еще раз показывает успешность кадровой политики Путина и внутриполитического блока Кремля», – резюмировал Данилин.

    Напомним, на встрече Путина с Махониным обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства, сообщает Кремль.

    «Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что еще есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки», – доложил глава региона.

    «В крае реализуется шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие продовольственной безопасности и экспортного потенциала», – заметил губернатор. «Могу заострить – вроде бы небольшой проект "Чайковский текстиль" – 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков», – сообщил политик. Глава региона также сообщил президенту, что регион занимает после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие позиции по общественному транспорту.

    «Поддержка участников СВО, семей – это ключевая задача, – добавил Махонин. – Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки – это семейный капитал участников СВО. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки».

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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    10 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин образовал в Госсовете комиссию по поддержке ветеранов СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственном совете начнет работать комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и членов их семей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Комиссия должна усилить координацию федеральных органов власти, регионов и фонда «Защитники Отечества», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Руководить комиссией будет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Путин уделяет особое внимание решению проблем, связанных с участниками специальной военной операции и их семьями.

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    10 марта 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин обсудил развитие Пермского края с губернатором Махониным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, где обсуждались социальные инициативы, строительство жилья и индустриальное развитие региона.

    Губернатор отметил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, а около 140 тыс. семей получают социальную поддержку, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Махонин доложил Путину, что в 2024 году было построено 1,7 млн кв. метров жилья, а также продолжается переселение граждан из аварийных домов. Промышленное производство в регионе за год выросло на 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей показал рост в 8,5%. В области дорожного хозяйства отмечается повышение качества дорог на 30%, а также снижение смертности в результате ДТП более чем на 20%.

    Глава региона подчеркнул развитие спортивной инфраструктуры с целью утроить количество спортивных объектов и увеличить долю жителей, занимающихся спортом, до 70%. В Пермском крае также развиваются проекты по добыче калийно-магниевых солей, представлено шесть инвестиционных проектов. Губернатор также сообщил о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, около 400 семей уже воспользовались новой мерой поддержки – семейным капиталом.

    Также в регионе запланировано проведение 190 мероприятий в рамках празднования 80-летия Великой Победы, включая проект под названием «Поезд Победы».

    В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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    11 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 9 августа днем воинской славы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить День окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России.

    Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предлагается внести изменение в федеральный закон «О днях воинской славы – памятных датах России».

    Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

    В Петербурге Путин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам. На церемонии награждения он подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти и не будет забыт.

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    11 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко на этой неделе

    Песков: Путин встретится с Лукашенко на этой неделе, переговоры будут субстантивными

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко на этой неделе, в ходе визита запланированы субстантивные переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу на этой неделе. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем в России, передает ТАСС.

    По его словам, встреча будет официальной, обсуждения между лидерами России и Белоруссии будут «очень субстантивными». Песков не уточнил дату встречи, однако отметил, что подготовка к ней уже идет.

    Ранее Песков сообщал, что Путин и Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах.

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    11 марта 2025, 12:39 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если наметятся контакты с Уиткоффом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство в свое время сообщит, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы своевременно проинформируем вас», – заявил Песков, комментируя сообщения о том, что Уиткофф якобы в четверг может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф может посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит Уиткоффа, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются.

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    11 марта 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин поручил разработать проект «Семейной зарницы» в регионах

    Путин поручил представить предложения по «Семейной зарнице» до конца марта 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по организации соревнований «Семейная зарница» для семей с детьми во всех регионах страны, включая спортивные, интеллектуальные и творческие состязания.

    Президент России Владимир Путин поручил разработать и представить предложения по организации мероприятий «Семейная зарница» в регионах, сообщает ТАСС. Это решение было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа». В рамках проекта планируется проведение соревновательных мероприятий спортивной, интеллектуальной и творческой направленности, предназначенных для семей с детьми.

    Администрация президента совместно с Министерством обороны России должны подготовить соответствующие предложения. Ответственными за выполнение поручения назначены первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и министр обороны Андрей Белоусов.

    Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 31 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать отдельное направление для поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО). Он также обеспечил право на статус ветерана боевых действий для всех участников СВО. Кроме того, президент поручил ввести стандарт региональных мер социальной поддержки для участников этой операции.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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