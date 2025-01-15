Украина намерена отказаться от доллара в пользу евро

Нацбанк Украины планирует сделать евро основной курсообразующей валютой

Tекст: Евгения Караваева

Рожкова заявила, что ориентирование на евро будет способствовать более тесной интеграции с рынками ЕС, что позволит Украине эффективнее функционировать как экспортеру и импортеру. Она подчеркнула, что данное решение является частью долгосрочного плана, но не уточнила конкретные сроки перехода, поскольку текущая экономическая ситуация в стране не способствует немедленным изменениям, передает РИА «Новости».

По словам Рожковой, украинская экономика уже переживает шоковые условия, и изменение основной валюты курсообразования может дополнительно усложнить ситуацию.

«Мы будем избегать любых шоков», – добавила она.

На данный момент доллар остается главной валютой для формирования курса на Украине. С конца июля 2022 года официальный курс гривны удерживался на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако в октябре 2023 года Нацбанк объявил о переходе на режим управляемой гибкости курса, что привело к ослаблению гривны в декабре 2023 года до 37 гривен за доллар.