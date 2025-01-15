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    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку
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    Кнайсль предсказала кризис в Европе из-за нежелающих работать украинцев
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    Вице-премьер Оверчук назвал Армению основным бенефициаром ЕАЭС
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    15 января 2025, 22:58 • Новости дня

    Украина намерена отказаться от доллара в пользу евро

    Нацбанк Украины планирует сделать евро основной курсообразующей валютой

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина рассматривает возможность перехода к евро в качестве основной валюты, чтобы укрепить свои экономические связи с ЕС, однако точные сроки перехода пока не озвучены, заявила вице-губернатор Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

    Рожкова заявила, что ориентирование на евро будет способствовать более тесной интеграции с рынками ЕС, что позволит Украине эффективнее функционировать как экспортеру и импортеру. Она подчеркнула, что данное решение является частью долгосрочного плана, но не уточнила конкретные сроки перехода, поскольку текущая экономическая ситуация в стране не способствует немедленным изменениям, передает РИА «Новости».

    По словам Рожковой, украинская экономика уже переживает шоковые условия, и изменение основной валюты курсообразования может дополнительно усложнить ситуацию.

    «Мы будем избегать любых шоков», – добавила она.

    На данный момент доллар остается главной валютой для формирования курса на Украине. С конца июля 2022 года официальный курс гривны удерживался на уровне 36,56 гривны за доллар. Однако в октябре 2023 года Нацбанк объявил о переходе на режим управляемой гибкости курса, что привело к ослаблению гривны в декабре 2023 года до 37 гривен за доллар.

    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский объявил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    В результате ударов пострадала также газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство тем, что западные партнеры не полностью выполняют свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

    Он также отметил, что это затрудняет защиту критически важных объектов и обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Киева на улице Крещатик возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины. Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 14:11 • Новости дня
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ

    Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине решили отказаться от формирования новых бригад ВСУ, чтобы избежать повторения распада 155-й механизированной бригады, где дезертировало 1700 солдат, сообщило издание Forbes.

    Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».

    Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    15 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим деньги за оставление позиций в Горловке, передача аванса в 100 тыс. долларов была пресечена, сообщили в ФСБ.

    Военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР, передает ТАСС.

    Эта разведывательная акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

    В Центральном оперативном штабе ФСБ сообщили, что представители украинской разведки делали предложения российским военнослужащим, обещая крупные суммы за сдачу позиций. Однако все действия были вскрыты и контролировались российской контрразведкой.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    Накануне ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем. Выяснилось, что задержанному в Ярославской области мужчине обещали 1,5 млн рублей за теракт.

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    15 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

    Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь региону справиться с текущим энергокризисом, сообщил президент непризанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в Москве.

    По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

    «В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

    Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

    «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

    На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

    По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

    Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.

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    15 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения, пишет портал «Инсайдер UA».

    По ее словам, Украина движется к будущему без перспектив, этому способствует экономическая стагнация, уничтожение фермерства и сельских населенных пунктов, передает ТАСС.

    Также Тимошенко отметила, что все больше людей покидают страну в поисках работы и возможности содержать свои семьи.

    Глава партии «Батькивщина» выступила с критикой нового закона, который, по ее мнению, превращает Украину в первую страну, где Конституционный суд будет формироваться международным советом. Она указала, что это нарушает международное право и приравнивает Украину к статусу колонии без прав.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.

    Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

    В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.

    Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    15 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы

    Львовские власти решили эксгумировать останки советских воинов
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Львовский городской совет разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя СССР Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов, сообщили украинские СМИ.

    Останки советских воинов будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Сначала планируется переместить элементы памятника, а затем провести исследование и эксгумацию. Перезахоронение проведут для четырех братских могил, 200 одиночных могил, а также могилы Кузнецова, передает РИА «Новости».

    Мемориал был воздвигнут в честь русских и советских воинов, павших в Первую мировую и Великую Отечественную войны.

    История с перезахоронением останков Кузнецова продолжается с 2000 года, передает ТАСС.

    Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

    В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона много раз просила власти Львова передать в Россию останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывается это сделать.

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    15 января 2025, 09:45 • Новости дня
    В Киеве загорелась электрическая подстанция у офиса Зеленского
    В Киеве загорелась электрическая подстанция у офиса Зеленского
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева на улице Крещатик возле офиса Владимира Зеленского загорелась электрическая подстанция, сообщили в горадминистрации украинской столицы.

    Электрическая подстанция загорелась в центре Киева на улице Крещатик, 15, передает ТАСС.

    По сообщению городской администрации, инцидент произошел недалеко от Банковой улицы, где находится офис Владимира Зеленского.

    Местные СМИ публикуют фотографии с места происшествия, на которых виден большой столб черного дыма.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины.

    Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    Также сообщалось, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги.

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    15 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду российские войска произвели удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотниками, целями стали критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие военную промышленность страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные цели поражены.

    Ранее в среду Владимир Зеленский сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    На прошлой неделе российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным аэродромам.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    15 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В Белом доме рассказали о разговорах Байдена и Трампа об Украине

    Белый дом сообщил о попытке Байдена убедить Трампа поддерживать Украину для усиления ее позиции на переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в ходе дискуссий с будущим главой государства Дональдом Трампом настаивал на важности поддержки Украины для укрепления ее позиций в переговорах с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Эти разговоры он вел и с избранным президентом, чтобы продолжать (поддержку), сохранять импульс, чтобы, когда будут переговоры, Украина смогла занять позицию силы», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Кирби отметил, что Трампу предстоит определиться с подходом к безопасности Украины, включая возможность отмены действующего соглашения по безопасности. По словам Кирби, Байден ясно дал понять важность соглашения.

    Кроме того, Белый дом подчеркнул, что команда Трампа была в полной мере осведомлена о санкциях против российского энергетического сектора, введенных администрацией Байдена. Кирби заявил, что администрация Байдена проинформировала команду Трампа о всех решениях в области национальной безопасности, включая санкции. Однако он отказался комментировать реакцию команды Трампа, посоветовав обратиться за пояснениями к ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявляли, что Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса, а будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель добиться завершения боевых действий на Украине за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

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    15 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в результате успешных наступательных действий в последние сутки освободили Украинку в Донецкой народной республике, украинские силы по всем участкам фронта потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила населенный пункт Украинка, в зоне ее ответственности поражены шесть механизированных бригад ВСУ и другие формирования, украинская сторона потеряла там более 560 украинских солдат, танк Leopard, четыре бронированные машины и шесть артиллерийских орудий, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» поразила мотопехотную бригаду ВСУ. Потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, шесть автомобилей и РСЗО «Град». Также уничтожены три артиллерийских орудия, в том числе американская САУ Paladin.

    Группировка «Запад» улучшила позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 460 человек, два бронетранспортера М113 и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.

    Южная группировка закрепилась на более выгодных рубежах в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен также склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, ликвидировав до 200 солдат противника и орудие «Богдана».

    Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским силам в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 95 военнослужащих и 13 автомобилей.

    С начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 652 самолета, 283 вертолета и более 20 тыс. танков и бронемашин.

    В прошлые сутки ВС России освободили села Нескучное и Терны в ДНР.

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    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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