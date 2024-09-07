Аргентина обратилась в МУС за ордером на арест Мадуро

Единый день голосования стартовал в 49 регионах России

Памфилова рассказала о старте выборов в 49 регионах России

Tекст: Александра Юдина

В пятницу в 49 субъектах России, где было принято решение о проведении голосования в течение трех дней, открылись избирательные участки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Памфилову. Докладывая о готовности избиркомов к проведению выборов в Единый день голосования (ЕДГ), она уточнила, что это «49 из 83 (регионов), в которых проходят выборы в единый день голосования».

Давая старт голосованию, Памфилова запустила экраны слежения за его ходом. «Здесь будет отображаться явка, – пояснила она. – Поскольку у нас 11 часовых поясов…явка отличается».

Отметим, что ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября, в ходе них запланированы около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России.

В частности, в 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, это республики Алтай, Калмыкия и Башкирия, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калининградская, Курская, Курганская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская, Самарская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

В четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами.

Также в единый день голосования изберут руководителей двух административных центров – Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы.

В 13 регионах пройдут выборы в заксобрания: в Москве, Крыму, Кабардино-Балкарии, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Севастополе, Туве, Татарстане, Хабаровском крае и Республике Алтай.

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

Накануне в России запустили работу ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.