Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
СК предъявил обвинение замкомандующего ЛенВО Муминджанову
Заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины, сообщил Следственный комитет России.
Муминджанову предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По версии следствия, генерал способствовал заключению договоров с коммерческими организациями, которые должны были поставить обмундирование в интересах Минобороны, в том числе в зону СВО. Сумма контрактов – свыше 1,5 млрд рублей, сумма взятки – свыше 20 млн рублей.