Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях
Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании
Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.
По его словам, Азербайджан считает отношения с Россией и Украиной очень хорошими и хотя Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не будет частью антироссийской санкционной кампании, передает ТАСС.
Он также не исключил возможности участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев добавил, что, учитывая, что вместе с Россией и Украиной Азербайджан в течение 70 лет были частью СССР, Баку разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.
«Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», – сказал Алиев.
Ранее Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы.