Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях

Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Азербайджан считает отношения с Россией и Украиной очень хорошими и хотя Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не будет частью антироссийской санкционной кампании, передает ТАСС.

Он также не исключил возможности участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев добавил, что, учитывая, что вместе с Россией и Украиной Азербайджан в течение 70 лет были частью СССР, Баку разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.

«Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», – сказал Алиев.

Ранее Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы.