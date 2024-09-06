Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Умер кинооператор фильмов «Война и мир» и «Мимино»
Оператор фильмов «Война и мир» и «Мимино» Анатолий Петрицкий умер на 93-м году жизни
На 93-м году жизни скончался кинооператор Анатолий Петрицкий. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Анатолий Петрицкий – заслуженный деятель искусств РСФСР. Он снял такие известные фильмы, как «Война и мир», «Мимино», «Мой ласковый и нежный зверь», «Было у отца три сына» и другие, передает ТАСС.
Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове, закончил операторский факультет ВГИКа.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на 80-м году жизни умер правнук русского писателя Федора Достоевского Дмитрий Достоевский, который до выхода на пенсию трудился водителем трамвая.