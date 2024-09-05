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    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии
    Путин сравнил экономики США и Китая
    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    ПВО Белоруссии уничтожила нарушившие границу беспилотники
    Путин назвал фаворита России на выборах президента США
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    16 комментариев
    5 сентября 2024, 13:49 • Новости дня

    Правнук Достоевского умер в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге на 80-м году жизни умер правнук русского писателя Федора Достоевского Дмитрий Достоевский, об этом сообщили его родственники.

    Дмитрий Достоевский скончался 5 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление родственников в соцсетях.

    «Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», – обратились они к подписчикам.

    Дмитрий Достоевский родился в апреле 1945 года, до выхода на пенсию трудился водителем трамвая.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

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    4 сентября 2024, 18:39 • Новости дня
    Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян

    Киргизия решила ужесточить правила пребывания для граждан России

    Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян
    @ Акылбек Батырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киргизии с 5 сентября вступают в силу новые правила пребывания для граждан стран ЕАЭС. Об этом сообщило Минцифры республики.

    Теперь граждане России, Армении, Белоруссии и Казахстана смогут находиться в Киргизии без визы не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, передает сообщение ведомства ТАСС.

    По истечении этого срока им нужно будет либо получить вид на жительство, либо выехать из страны и вернуться не ранее, чем через 90 дней.

    Граждане Азербайджана, Грузии, Молдавии и Таджикистана без оформления документов смогут находиться в Киргизии суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода.

    Ранее сообщалось, что Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС. В республике считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС».


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    5 сентября 2024, 01:33 • Новости дня
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии
    @ Центральное Телевидение/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились недвижимости в Финляндии из-за банкротства управляющей компании, сообщают СМИ.

    Как пишет Life.ru, у актеров были квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако в соответствии с законами Финляндии собственниками многоквартирных домов являются УК, жильцы получают право распоряжаться квартирами, поскольку владеют акциями УК. «Нет УК – нет и собственности», – поясняет издание.

    Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что с финской стороны реакции на случившееся вообще не последовало, а «из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи». «Мама еще не сдалась, еще надеется», – сказала она.

    После банкротства УК за домом не следят, здание лишилось электричества и водоснабжения, приходит в негодность. Указывается, что для возвращения недвижимости необходимо будет приобрести акции новой УК, если та появится.

    Life.ru сообщает, что актер Сергей Кошонин раньше также владел домом в финском городе Иматра. Он приобрел дом за 200 тыс. евро в кредит, но из-за подъема валюты в цене после 2014 года допустил «пару просрочек» и дом у него отобрали. Кошонин заявил, что успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

    Кроме того, осенью 2023 года в связи с западными санкциями финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа Бориса Алешина за 2,5 млн евро.

    Напомним, весной рабочая группа Минобороны Финляндии рекомендовала полный запрет на приобретение недвижимости в стране для граждан и организаций из России. В финском Минобороны разработали соответствующий закон. В ближайшие недели он должен поступить на рассмотрение парламента.

    Кроме того, Финляндия закрыла границу для россиян, в том числе тех, кто владеет в стране недвижимостью, а из-за заблокированных Финляндией межбанковских связей нельзя даже заплатить налог и внести коммунальные платежи, что чревато отъемом имущества за неуплату. В результате россияне массово выставляют свое финское имущество на продажу.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    4 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными

    Группа европейских юристов раскритиковала механизм антироссийских санкций, назвав его незаконным

    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа европейских юристов направила открытое письмо институтам Евросоюза с критикой механизма санкций против России.

    По мнению авторов письма, непрерывное продление санкций противоречит решениям судов ЕС, сообщает РБК

    «Такое применение санкций является незаконным, поскольку оно фактически замораживает этих лиц в далеком прошлом», – говорится в письме. Юристы предлагают изменить основания для введения ограничений, а также отказаться от практики их автоматического продления.

    Ранее суд ЕС отменил санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, признав их необоснованными. Однако Совет Евросоюза отказал им в снятии ограничений.

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    4 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что градирню Запорожской атомной электростанции якобы подожгли снизу при помощи покрышек.

    Гросси подчеркнул важность объективных данных для проведения независимых расследований и сохранения авторитета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает телеканал «Звезда».

    По его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет.  «Эта информация не всегда доступна нам немедленно. Для нас важны точные данные для собственных оценок, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и не политизированным», – заявил он.

    В среду в Минобороны сообщили, что в ходе ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС. По его словам, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС.

    Коментарии (6)
    4 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерального консула Китая в Нью-Йорке Хуана Пина выслали после того, как Минюст США предъявил экс-чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента КНР, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила желание, чтобы «генконсул был выслан». Как указала губернатор, ей сообщили о том, что генконсул уже не находится в дипломатической миссии Китая в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Накануне в США арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Пекин продолжит отстаивать суверенитет и интересы развития страны при взаимодействии с Вашингтоном.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявления Тайваня о российских землях

    Захарова: Заявления Лая о российских землях могут быть продиктованы материальными мотивами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления главы тайваньской администрации Лая Циндэ о необходимости для Китая вернуть российские земли могут быть стимулированы материально, учитывая их оторванность от реальности и противоречие интересам региональной стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Выступая на полях Восточного экономического форума, Захарова отметила, что ряд тайваньских политиков, включая Лая Циндэ, выступают в роли проводников западной политики, направленной на дестабилизацию региона. Дипломат выразила недоумение по поводу заявлений тайваньского лидера о том, что проблема Тайваня для Китая якобы не связана с территориальной целостностью, передает РИА «Новости».

    «Странная логика», – прокомментировала Захарова слова Лая. По ее мнению, именно местное население должно лучше всего понимать истинные намерения Вашингтона. «Видимо, неплохо это стимулировано в том числе материально, раз такие заявления, оторванные от реальности, абсолютно не имеющие никакой исторической привязки, идущие вразрез с интересами наших связей с Китаем и региональной проблематики, делаются», – добавила она.

    Накануне Захарова заявила, что Лай Циндэ не имеет полномочий делать заявления о российских территориях от имени Китая.

    Ранее Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню касаются территорий, то он должен «забрать» у России земли Дальнего Востока.

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    4 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, который занимался сбором информации о социально-политической обстановке в стране, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о ситуации на белорусско-украинской границе, сообщили государственные СМИ.

    Как передает телеканал «Беларусь-1», задержанный агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в республике, передает ТАСС.

    Отмечается, что сам задержанный признал, что его действия могли нанести ущерб безопасности Белоруссии. «Мои действия могут быть опасны для Белоруссии», – заявил он во время допроса, видеозапись которого была опубликована Агентством новостей Белтелерадиокомпании.

    Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране.

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    4 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    Стали известны подробности санкций США против российских медиа

    Представитель Госдепа Миллер заявил о требовании США к «России сегодня» отчитываться о сотрудниках и имуществе

    Стали известны подробности санкций США против российских медиа
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании должны будут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Кроме того, американский Минфин выпустил специальную лицензию, регулирующую транзакции со СМИ в России.

    «Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании – РИА «Новости», ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik – должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    Он сообщил, что указанные компании должны будут информировать Госдеп «о работающем в США персонале и имуществе». Кроме того, Миллер сказал, что американская сторона не собирается раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня».

    Миллер утверждает, что визовые ограничения распространяются только на тех ее сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, нарушили американское законодательство: «Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную минюстом», – передает ТАСС.

    При этом из обнародованного в среду заявления американского Минфина следует, что под санкции попали главред «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ряд топ-менеджеров. Симоньян названа «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния».

    В санкционный список включены Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.

    Отметим, что Калашникову и Афанасьевой, которые находятся в России, в США предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения закона о регистрации иностранных агентов и отмывания средств.

    Минфин США в среду выпустил специальную лицензию, которая разрешает операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России. Поясняется, что «транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием Российской Федерации, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены».

    Однако без специального разрешения недопустимы операции с «Первым каналом», «Россией-1», НТВ, компанией «Алгоритм», журналом «Новое Восточное обозрение» и АНО «Диалог».

    Напомним, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний (РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik).

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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