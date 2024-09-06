Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Дело бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру
Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил адвокат Сергей Буйновский, защита настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании.
По его словам, дело передано в прокуратуру и в случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС.
Буйновский добавил, что причастность Попова к мошенничеству не доказана. «Мы считаем, что дело в отношении Попова должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования, так как версия о непричастности Попова к совершенным деяниям была не исследована», – сказал адвокат.
Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте.