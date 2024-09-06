Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Пашинян представит Армению на саммите БРИКС
Премьер-министр Армении примет участие во встрече лидеров БРИКС в Казани, но вступать в организацию Ереван не планирует
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представит свою страну на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян.
«Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна», – сказал Ханданян, передает РИА «Новости».
Он добавил, что статус участия страны в саммите пока не определен, поскольку Армения не намерена вступать в организацию. В МИД Армении заявили о намерении принять участие в саммите, но не уточнили формат участия.
Ранее сообщалось, что Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ. В феврале власти Армении заморозили своe участие в ОДКБ, неоднократно обвиняя организацию и Россию в невыполнении обязательств.