Малькевич назвал возможные изменения в Telegram уступкой Дурова властям Франции

Tекст: Татьяна Косолапова

Мессенджер Telegram обновил политику безопасности и удалил из раздела FAQ информацию о защите приватных чатов от модерации. Теперь пользователи смогут сообщить модераторам о «незаконном контенте» в частных группах с помощью специальной кнопки «пожаловаться».



«У данной меры есть безусловная положительная сторона – теперь различные группы, которые занимаются незаконной деятельностью, больше не смогут чувствовать себя в безопасности. К примеру, существуют чаты, где мошенники обсуждают способы незаконного заработка и делятся различными инструментами для обмана пользователей. И тот факт, что любой участник такой группы может в один момент передумать и сдать всех, однозначно осложнит работу преступников», – говорит Малькевич.

Но, с другой стороны, собеседник понимает, почему данная мера не была введена раньше. Вероятнее всего, большую часть подобных обращений оставляли бы люди, которые в силу личной неприязни или психических особенностей могут посчитать оскорбительным любой контент. А модерации все равно нужно рассматривать подобные обращения, что явно перегрузит службу и не оставит времени на те случаи, которые действительно требуют внимания.

При этом он отмечает, что самое главное, чтобы такая функция стала эффективной мерой в борьбе с опасным контентом.

«И я уверен, что это была уступка властям Франции. Страны Европы известны тем, что заявляют о свободе слова и правах человека, но на деле все наоборот. Они заставляют онлайн-площадки вводить инструменты для доносов друг на друга по малейшему поводу», – заключил собеседник.

Напомним, сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту во Франции. Ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.

В своем первом посте после задержания предприниматель пообещал, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью. При этом он отметил, что считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.