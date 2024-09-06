Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
TechCrunch: Telegram начнет модерировать приватные чаты
TechCrunch: Telegram начнет модерировать приватные чаты после задержания Павла Дурова
Мессенджер Telegram изменил политику безопасности и намерен начать модерацию приватных чатов после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова, сообщил портал TechCrunch.
По его информации, Telegram удалил со FAQ информацию о том, что приватные чаты защищены от модерации, передает ТАСС.
Как сообщает руководство мессенджера в обновленном разделе, «во всех приложениях Telegram есть кнопка «Пожаловаться», которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам». Также на странице FAQ Telegram предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом TechCrunch сообщил, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.
Ранее Павел Дуров в первом посте после своего задержания заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью, но считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.