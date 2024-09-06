TechCrunch: Telegram начнет модерировать приватные чаты после задержания Павла Дурова

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его информации, Telegram удалил со FAQ информацию о том, что приватные чаты защищены от модерации, передает ТАСС.

Как сообщает руководство мессенджера в обновленном разделе, «во всех приложениях Telegram есть кнопка «Пожаловаться», которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам». Также на странице FAQ Telegram предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом TechCrunch сообщил, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.

Ранее Павел Дуров в первом посте после своего задержания заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью, но считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.