Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
Telegram опроверг сообщения о модерации приватных чатов
Мессенджер Telegram не поменял политику по модерации приватных чатов, заявили в пресс-службе приложения после сообщений в прессе о якобы начале их модерации.
Пользователи могут пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, это работает как пересылка, сообщил мессенджер в соцсети X, передает ТАСС.
«Приватные чаты остаются приватными, хотя вы можете сообщить модераторам о новом «входящем» чате», – подчеркнули в Telegram.
Ранее TechCrunch сообщал, что мессенджер якобы поменял политику безопасности и после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова планирует начать модерацию приватных чатов.