Telegram опроверг сообщения о модерации приватных чатов

Tекст: Алексей Дегтярев

Пользователи могут пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, это работает как пересылка, сообщил мессенджер в соцсети X, передает ТАСС.

«Приватные чаты остаются приватными, хотя вы можете сообщить модераторам о новом «входящем» чате», – подчеркнули в Telegram.

Ранее TechCrunch сообщал, что мессенджер якобы поменял политику безопасности и после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова планирует начать модерацию приватных чатов.