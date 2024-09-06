Спикер МИД Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ситуация с Павлом Дуровым является «отвратительной и трагикомичной», а самым вопиющим является не сам факт давления на российского предпринимателя, а неспособность французских властей предоставить обществу внятное объяснение своих действий, передает РИА «Новости».

«Они не смогли объяснить это ни своему населению, ни мировому сообществу... Потому что утратили навык реально действующих демократических механизмов», – подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, французские власти привыкли использовать информационные технологии исключительно для пропаганды собственной точки зрения, игнорируя при этом принципы открытости и диалога с обществом.

Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.