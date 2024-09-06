  • Новость часаСистема ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    Дуров опубликовал первый после задержания пост в Telegram
    Маск заявил о неизбежности демографического кризиса в ЕС
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене
    Пентагон: Ракеты ATACMS не долетят до военных аэродромов России
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора
    В Кремле пообещали санкции для американских СМИ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    2 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    47 комментариев
    6 сентября 2024, 09:05 • Новости дня

    Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Спикер МИД Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказала резкую критику в адрес французских властей по поводу инцидента с основателем Telegram Павлом Дуровым, отметив неспособность Парижа дать внятное объяснение произошедшего и утрату навыков работы с общественностью в условиях демократии.

    По ее словам, ситуация с Павлом Дуровым является «отвратительной и трагикомичной», а самым вопиющим является не сам факт давления на российского предпринимателя, а неспособность французских властей предоставить обществу внятное объяснение своих действий, передает РИА «Новости».

    «Они не смогли объяснить это ни своему населению, ни мировому сообществу... Потому что утратили навык реально действующих демократических механизмов», – подчеркнула дипломат.

    По мнению Захаровой, французские власти привыкли использовать информационные технологии исключительно для пропаганды собственной точки зрения, игнорируя при этом принципы открытости и диалога с обществом.

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

    Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

    Глава Минпромторга выступил против смены подрядчика по проекту «Байкал»

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена подрядчика по проекту создания регионального самолета «Байкал» затянет сроки его реализации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

    «Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он отметил, что в итоге придется проводить новые конкурсные процедуры, что серьезно ухудшит финансовое положение производителя.

    Ранее вице-премьер Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика по проекту «Байкал» из-за затянувшихся сроков и экономической неэффективности.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить разработку пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»

    NBC: Зеленский заявил о наличии «плана победы», который он представит Байдену

    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, который планирует представить президенту США Джо Байдену.

    В интервью NBC News Зеленский сообщил, что не хотел информировать Байдена о своем «плане победы» до операции в Курской области, которая, по его словам, является «частью более масштабной военно-политической операции», передает Lenta.Ru.

    Глава киевского режима выразил уверенность, что построенный им план может быть реализован при содействии партнеров Киева.

    Ранее Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Дальний Восток – это энергетический остров, который нуждается в АЭС

    Эксперт предположил места строительства новых АЭС на Дальнем Востоке
    @ Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории. И строительство там промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей является частью стратегических интересов России. Все это нуждается в электроэнергии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем Востоке.

    «Дальний Восток исторически опирается на собственную энергосистему, которая слабо связана с европейской частью России, Уралом и Сибирью. На больших малозаселенных территориях есть только линии электропередач, их мощности не хватает для того, чтобы объединить региональную систему в единую энергосистему страны», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он объясняет: Дальний Восток – это своего рода «энергетический остров», которому крайне важно иметь базовую генерацию. «Хабаровский и Приморский края, Сахалин и Камчатка – развивающиеся территории, где есть стратегические интересы страны в построении не только урбанизированных кластеров, но в первую очередь промышленных объектов судостроительной и добывающих отраслей. Все это нуждается в электроэнергии», – пояснил собеседник.

    «Экономически целесообразной выглядит атомная энергетика. АЭС, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость производства электроэнергии среди всех видов генерации, а во-вторых, является стабильным источником энергии», – уточнил Анпилогов. Более того, существуют технологические предпосылки для строительства АЭС на Дальнем Востоке, добавил он.

    «В программе Росатома появился новый реактор небольшой мощности – ВВЭР-С. Он слабее, чем оборудование, которое обычно устанавливают в европейской части России или в Сибирском и Уральском федеральных округах, но подходит под «островные» системы энергопотребления. Еще из вариантов – реакторы ВВЭР-600, которые также могут быть установлены на АЭС Дальневосточного региона», – объясняет эксперт.  

    Однако пока рано говорить о конкретных городах, где могли бы расположиться станции, считает аналитик. «При строительстве существуют определенные ограничения. Так, например, объект стараются отодвинуть от города-миллионника или другого крупного населенного пункта, но не слишком далеко, чтобы избежать серьезной потери при передаче электроэнергии. Речь идет о нескольких сотнях километров», – отметил спикер.

    Он допускает, что площадкой под строительство будет выбран Приморский или Хабаровский край. «Я склоняюсь больше к этим вариантам размещения новой атомной станции, потому что если брать, например, остров Сахалин, то здесь возникают некоторые трудности. Скорее, туда будут перекидываться объемы электроэнергии с материка. Также, возможно, произойдет интеграция местной системы с материковой», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, поэтому в ближайшем времени предстоит ликвидировать его прогнозный дефицит.

    «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», – сказал президент. По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, корпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке и запустить ее первый энергоблок к 2032 году. «Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре», – заявил он в кулуарах ВЭФ, его слова приводит ТАСС. По словам Лихачева, Росатом планирует поставить первые плавучие АЭС для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 2028-2029 годах.

    Сейчас на Дальнем Востоке есть две АЭС – стационарная Билибинская АЭС мощностью 36 МВт и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    «Нацобъединение» Марин Ле Пен не войдет в новое правительство Франции

    Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен не будет участвовать в формировании нового правительства Франции

    Tекст: Константин Сергеев

    Правая партия «Национальное объединение» не примет участие в создании нового правительства Франции, которым будет руководить Мишель Барнье. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила в эфире LCI глава парламентской фракции «Нацобъединения» Марин Ле Пен.

    По словам Ле Пен, партия «Национальное объединение» ни в какой форме не собирается участвовать в формировании правительства. Политик заметила, что Барнье не разделяет взгляды ее партии.

    Как сообщалось ранее, проиграв тяжелейшую битву за Национальное собрание, Марин Ле Пен подверглась преследованию прокуратуры.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Новым премьер-министром Франции стал Мишель Барнье

    Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

    «Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», – сообщил ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента.

    Ранее Барнье занимал пост еврокомиссара, а также руководил министерством иностранных дел Франции.

    В июле стало известно, что Макрон решил не назначать нового премьера Франции до конца Олимпиады. Победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 18:11 • Новости дня
    В Росатоме рассказали о роли госкорпорации в замедлении изменения климата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продукция госкорпорации «Росатом» способствует замедлению климатических изменений, заявил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров. По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают выбросы CO2 в объемах, сопоставимых с выбросами всей металлургической промышленности.

    Атомная энергетика является самым чистым источником энергии, а увеличение доли атомной генерации в энергобалансе России позволит сократить выбросы углекислого газа и замедлить глобальное потепление, заявил Комаров в ходе сессии ВЭФ по теме «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса».

     «Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум не допускают изменения климата. Атомная энергетика – это самая чистая энергия из доступных человечеству», – пояснил он.

    По словам Комарова, планы увеличения доли атомной генерации в энергобалансе страны с 20% до 25% к 2045 году, отраженные в поручении президента России, напрямую влияют на темпы глобального потепления. Ведь российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 млн тонн выбросов CO2, что сопоставимо с выбросами всей металлургической промышленности.

    Он отметил, что Росатом располагает множеством самых разных зеленых технологий. Речь идет не только об атомных станциях, но и о ветромощностях, экотехпарках, госкорпорация занимается и развитием электромобильности в России. «Мы очень серьезно занимаемся накопителями электроэнергии и вообще электротранспортом. И все это тоже про изменение климата. Потому что в больших городах 80% вредных выбросов в атмосферу – это выбросы от транспорта, а вовсе даже не от промышленных предприятий», – заявил Комаров.

    Он также подчеркнул, что при любом плановом строительстве объектов Росатом учитывает  прогнозы ученых об изменениях климата, а для отдаленных регионов арктической зоны госкорпорация использует единственный в мире атомный флот, который осуществляет минимальную нагрузку на местную энергосистему.

    «Сочетание, с одной стороны, наших технологий, с другой стороны — ответственного отношения к экологии и природе, а также учет всех современных прогнозов в рамках нашей деятельности — вот три кита, на которых строится работа Росатома», —  подытожил Комаров.

    Ранее Росатом заявил о строительстве двух заводов по переработке аккумуляторов и ртути.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде
    Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: к

    Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх, победив в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения.

    Второе место заняла китаянка Ма Цзя, а бронзу получила представительница Кипра Каролина Пелендриту, передает ТАСС.

    Спортсменка ранее на Паралимпиаде в Париже выиграла золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием и стала бронзовым призером в заплывах на 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Она также является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом.

    Ранее россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль на Играх в плавании на дистанции 100 метров брассом.


    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Экс-замглавы МЧС заподозрили в хищении квартиры в Московской области

    СК: Экс-замглавы МЧС Барышев подозревается в хищении квартиры в Московской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении бывшего заместителя главы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил СК РФ.

    По информации ведомства, Барышев подозревается в хищении квартиры стоимостью 20 млн рублей в Московской области, передает РИА «Новости».

    «Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей», – сообщил СК России. Квартира арестована.

    Ранее следователи задержали замначальника МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Запущена работа ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Общественной палате (ОП) России начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за голосованием, в работе которого будут задействованы наблюдатели из общественных палат, общественных организаций и волонтеры.

    Ситцентр будет работать с 5 по 9 сентября, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

    «На протяжении всех дней выборов наблюдатели из общественных палат, общественных организаций, волонтеры будут обеспечивать общественный контроль за выборами. И мы традиционно открываем наш ситуационный центр, который в круглосуточном режиме будет на связи с общественными штабами в регионах», – сообщил руководитель рабочей группы ОП России по общественному контролю за голосованием, сопредседатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Волонтеры ситуационного центра будут оперативно обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП России и портал monitoring.oprf.ru.

    «Ситуационный центр Общественной палаты по традиции станет площадкой, где будет аккумулироваться самая актуальная информация о ходе голосования в регионах России. Волонтеры ситцентра, принимающие звонки по горячей линии, в случае необходимости смогут связаться с любым общественным наблюдателем для проверки ситуации. Ни один сигнал или обращение не останутся незамеченными», – рассказала председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Она сообщила, что на избирательные участки от субъектов общественного контроля будет направлено порядка 47,5 тыс. наблюдателей. Предварительно они прошли программу подготовки ОП России и НОМ. Всего было обучено более 65 тыс. наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.

    В пресс-брифингах также примут участие члены ОП России, члены совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Яровая назвала «умной внутренней миграцией» планы решения кадровых вопросов в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство новых кампусов, финансирование мастер-планов городов на Дальнем Востоке и преференции для бизнеса являются мерами, направленными на решение кадровых вопросов в ДФО, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

    Они также нацелены на увеличение притока населения в дальневосточные субъекты, считает Яровая, сообщается в Telegram-канале «Единой России». «Это призыв к умной внутренней миграции и, рада тому, что созданный нами новый механизм целевого набора – это как раз тот инструмент, который позволит решить эту стратегическую задачу», – сказала она.

    Кроме того, Яровая отметила важность принятия законопроекта о запуске международных территорий опережающего развития. «Это стимул для прихода новых инвестиций в регион и для развития международного сотрудничества», – сказала парламентарий. Она сообщила, что Госдума намерена помочь различным министерствами преодолеть разногласия по этому проекту, чтобы принять закон в осеннюю сессию.

    «Сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке, повышение до 1 млн руб. выплат на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью, сохранение повышенных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке – не просто меры социальной поддержки дальневосточников, это открытие новых горизонтов планирования жизни на Дальнем Востоке для жителей всей России», – добавила Яровая.

    Депутат Госдумы Максим Иванов, комментируя заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что руководство страны «видит не только перспективы развития этих территорий, но и результаты работы, которая здесь проводится под пристальным вниманием полпреда в ДФО Юрия Трутнева и губернаторов».

    «Уверен, что все планы и поручения президента нам удастся воплотить в жизнь. Как сказал глава государства: «Вся история Дальнего Востока написана целеустремленными и сильными духом людьми». Современную историю ДФО пишут точно такие же люди», – добавил депутат.

    Ранее зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что участники ВЭФ во Владивостоке подписали 258 соглашений на рекордную сумму – 5,4 трлн рублей.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 23:54 • Новости дня
    Проект о реестре крупных блогеров удален с портала проектов нормативных правовых актов

    Проект о реестре блогеров с аудиторией больше 10 тыс. человек удален с портала проектов нормативных правовых актов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект правил ведения реестра каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек удален с федерального портала проектов нормативных правовых актов.

    На странице, где ранее был размещен проект правил ведения реестра каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек, указывается, что «проект удален».

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разработал порядок регистрации блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, блогеры обязаны предоставить в РКН наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы, номер телефона и почту, которые использовались при создании и ведении канала, информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся аккаунт, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что информация о наименовании и указателе персональной страницы будут находиться в открытом доступе. Роскомнадзор опубликует ее в реестре на официальном сайте со дня внесения.

    В течение семи рабочих дней со дня получения сведений от пользователя РКН будет проверять их достоверность и соответствие закону.

    Согласно документу, решение о включении в реестр принимается в течение трех рабочих дней. Общественное обсуждение проекта продлится до 2 октября. Вступить в силу приказ должен с 1 ноября 2024 года.

    Ранее Госдумой были одобрены поправки к закону «Об информации», обязывающие  владельцев аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, аудитория страниц которых превышает 10 тыс. человек, предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую их идентифицировать. Состав данных и порядок их предоставления определит правительство.

    В начале сентября в Роскомнадзоре отреагировали на стратегию Telegram-каналов, признанных иноагентами, менять свои названия. В ведомстве указали, что такие каналы даже после смены названия или интернет-адреса должны продолжать маркировать материалы в соответствии с законодательством.


    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли удар по мосту и технике ВСУ под Красноармейском
    Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»
    Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом
    Японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    В военном Институте связи в Полтаве во время удара было 700 военных ВСУ
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    Валуев счел оскорбительными условия выступления россиян на Паралимпиаде

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность

    Дальний Восток стал фактором укрепления позиций России в мире и флагманом в новой глобальной экономической реальности. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, сам форум стал ключевой площадкой для взаимодействия России с партнерами по АТР, а развитие Дальнего Востока позволит Москве усилить свое лидерство среди стран Азии и глобального Юга. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

    В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии

    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............