Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым
Спикер МИД Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым
Спикер МИД Мария Захарова высказала резкую критику в адрес французских властей по поводу инцидента с основателем Telegram Павлом Дуровым, отметив неспособность Парижа дать внятное объяснение произошедшего и утрату навыков работы с общественностью в условиях демократии.
По ее словам, ситуация с Павлом Дуровым является «отвратительной и трагикомичной», а самым вопиющим является не сам факт давления на российского предпринимателя, а неспособность французских властей предоставить обществу внятное объяснение своих действий, передает РИА «Новости».
«Они не смогли объяснить это ни своему населению, ни мировому сообществу... Потому что утратили навык реально действующих демократических механизмов», – подчеркнула дипломат.
По мнению Захаровой, французские власти привыкли использовать информационные технологии исключительно для пропаганды собственной точки зрения, игнорируя при этом принципы открытости и диалога с обществом.
Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.
Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.
Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.
Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.