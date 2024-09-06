Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали
Десять банковских счетов предпринимателя Игоря Котельникова, который проходил по делу о сухпайках для армии, оказались под арестом, говорится в материалах дела.
Как говорится материалах, следствие арестовало средства Котельникова, речь идет о десяти банковских счетах, передает РИА «Новости».
При этом деньги на этих счетах все еще заморожены, чтобы не было возможности их скрыть.
Напомним, бизнесмен Игорь Котельников, умерший в столичном СИЗО-4 «Медведь», фигурирует в деле бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова о поставке в армию некачественных сухпайков по завышенным ценам.