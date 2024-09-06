Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.46 комментариев
Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий
В условиях военных действий цензура и ограничения в России оправданы, но в мирное время должна быть полная свобода информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, если выйти из «периода острого воспаления», а любая война заканчивается миром, то обязательно должна быть полная свобода информации.
Ранее Песков заявил о неизбежности ограничений в распространении информации американских СМИ.