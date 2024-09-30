Ранее сообщалось , что в ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей.

В течение обстрелов было выпущено 97 боеприпасов различных типов, что стало причиной серьезного ущерба в пострадавших районах.

В сообщении ведомства также отмечается, что были зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры. В частности, 16 жилых домов понесли различные повреждения.

В результате этих атак пострадали семь мирных жителей, включая двоих детей 2012 и 2013 года рождения.

Украинские войска 35 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение прошедших суток, сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК по региону.

СК подтвердил ранение семерых мирных жителей ДНР, в том числе двое детей, в ходе 35 обстрелов ВСУ

В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

@ Keystone Press Agency/Global Look Press

Tекст: Дарья Григоренко

В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.