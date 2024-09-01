Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
ХАМАС обвинил Израиль в гибели пленных в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.
По его словам, Израиль, настаивающий на продолжении войны-геноцида, несет ответственность за смерть находящихся у сопротивления пленных, передает РИА «Новости».
Аар-Ришк добавил, что пленные погибают в Газе в результате бомбардировок Израиля.
Ранее в Израиле опознали тело погибшего в Газе россиянина Александра Лобанова.