Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Американский журналист-расследователь найден мертвым в Киеве
FOX2: В Киеве нашли убитым занимающегося расследованиями американского журналиста
Американский журналист Титони Кук найден убитым в Киеве, он расследовал ситуацию с проституцией и наркоторговлей на Украине, сообщил телеканал FOX2.
Посольство США в Киеве уведомило мать погибшего о его смерти 26 июля. Подруга журналиста Диана Осауленко заявила, что мужчина боялся оставаться дома в последнюю ночь и писал матери тревожные голосовые сообщения, передает «Рамблер».
Тело Кука было найдено в районе Киева, в 20 минутах езды от его места жительства. В посольстве сообщили, что репортер был обнаружен мертвым «при подозрительных обстоятельствах».
Мать журналиста начала сбор средств, чтобы транспортировать его тело на родину.