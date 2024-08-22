  • Новость часаФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев
    Видео с целующим Коран Путиным стало популярным по всему миру
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    В Курской области подбит американский танк Abrams
    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальные преступления
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    28 комментариев
    22 августа 2024, 10:59 • Новости дня

    Основатель издательства «Черная сотня» рассказал о будущем Донбасса после СВО

    Основатель издательства «Черная сотня» Бастраков рассказал о будущем Донбасса после СВО

    Основатель издательства «Черная сотня», сети книжных пространств «Листва», гуманитарной миссии «Тыл-22», участник спецоперации Дмитрий Бастраков в проекте «Мы.Донецкие» поделился мнением о будущем Донбасса после победы России.

    Бастраков рассказал Донецкому агентству новостей, как эвакуировали людей из Мариуполя, чем отличаются русские от «тутошних», почему на Украине самый популярный сериал это «Слово пацана», про культурный самогеноцид на Украине, и что будет после победы России.

    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

    Коментарии (9)
    22 августа 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области, противник пытается стабилизировать линию фронта, но ему не хватает военных и техники, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали линию обороны ВСУ, что сильно ухудшило положение украинских войск в районе Песчаного, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

    Коментарии (13)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    Профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство, военнослужащие бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, подчеркнул глава ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Министр отметил, что военнослужащие проявляют массовый героизм и стойкость, они доказывают, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская». Белоусов напомнил, что в Запорожской области и в ДНР благодаря действиям этой бригады освобожден 21 населенный пункт.

    Личный состав бригады отличает мужество и отвага, свыше 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое являются Героями России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие возможности открывает освобождение Нью-Йорка в ДНР для Российской армии.

    Коментарии (7)
    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

    Коментарии (6)
    21 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» в ходе активных действий освободила населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска (Торецка) и Гродовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 630 человек, боевую бронированную машину «Казак», американские гаубицы М777 и М198, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 130 человек, БМП, британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, гаубицу Д-30.

    Коментарии (8)
    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины

    ФСБ задержала в Крыму подготовленных к шпионажу трех агентов ГУР Украины

    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Керчи и Севастополе подготовленных к диверсиям и шпионажу трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что один из агентов, гражданин России, был задержан в Севастополе. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, передает ТАСС.

    При задержании в автомобиле «шпиона» было обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года.

    Также в Керчи задержали гражданина Молдавии, который сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал данные о местах дислокации военной техники и позиций ПВО Российской армии, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов ВСУ.

    Кроме того, ФСБ задержала завербованного украинской разведкой жителя Севастополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС России и данные об используемых ими автомобилях.

    Ранее ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае.

    Коментарии (6)
    21 августа 2024, 20:54 • Новости дня
    Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

    В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, два человека получили ранение. Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим супругам оказывают медики, написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Еще одна женщина обратилась за помощью после обстрела села Новая Таволжанка, добавил Гладков.

    Также сообщается, что в селе Тишанка повреждена линия газоснабжения из-за удара беспилотника. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

    Кроме того, из-за разрыва боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа были разрушены крыши социального объекта и административного здания.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки.

    Коментарии (0)
    22 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    СМИ: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Kyiv Independent: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское правительство планирует начать подготовку к мирным переговорам с российской стороной осенью, пишет Kyiv Independent.

    По словам близкого к Владимиру Зеленскому источника, Киев намерен подготовить почву для возможных мирных переговоров этой осенью, передает РИА «Новости».

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (6)
    21 августа 2024, 14:31 • Новости дня
    Президент Чехии заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

    США и Китай должны стать теми, кто подтолкнет Россию и Украину к мирным переговорам, заявил президент Чехии Петр Павел изданию Novinky.

    По его словам, мировые державы должны внести вклад в начало мирного урегулирования конфликта на Украине.

    «И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Президент добавил, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока не станет возможным убедить стороны в необходимости переговоров. Это может произойти как в 2024 году, так и в 2025-м, добавил Павел.

    «Более того, конфликт может перейти в фазу замороженного, и длиться несколько лет», – выразил опасение глава Чехии.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Киевом не будет до полного разгрома ВСУ. 

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 11:45 • Новости дня
    Получившим звание Героя России военнослужащим вручили медали «Золотая звезда»

    Глава Минобороны Белоусов вручил получившим звание Героя России военнослужащим медали «Золотая звезда»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил военнослужащим, проявившим героизм и мужество во время выполнения задач спецоперации, высшие госнаграды России – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие.

    «Вы достойно выполняете воинский долг, проявляя истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине и готовность надежно защищать суверенитет России и безопасную жизнь граждан», – передает ТАСС слова министра.

    Министр выразил благодарность военнослужащим за образцовое выполнение обязанностей и заверил, что заслуги героев по достоинству оценил президент Владимир Путин.

    В июле Белоусов вручил госнаграды бойцам 45-й бригады ВДВ.

    Коментарии (0)
    22 августа 2024, 08:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как командование отказалось его эвакуировать после ранения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Евгений Алеев рассказал, что командование отказалось эвакуировать его с сослуживцами из блиндажа в связи с ранениями, после чего они попали в плен к российским войскам.

    По его словам, они с сослуживцами десять дней сидели в блиндаже, боясь БПЛА, после чего он попросил эвакуировать раненых, на что получил приказ «посидеть еще чуть-чуть» и через два дня их взяли в плен, передает ТАСС.

    Алеев рассказал, что его с сослуживцами «бросили на мясо».

    По его словам, первый раз он не хотел идти на позиции, но адвокат сказал, что он может попасть в тюрьму.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

    Коментарии (2)
    22 августа 2024, 09:04 • Новости дня
    В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом

    Сенатор Волошин: американские наемники станут хорошим обменным фондом для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того, как попадут в плен на поле боя в Курской области, заявил сенатор ДНР Александр Волошин.

    По его словам, американцы имеют все шансы стать хорошим «обменным фондом», который Россия использует при необходимости, передает РИА «Новости».

    Волошин добавил, что публичное заявление об участии американских наемников в операциях в зоне спецоперации говорит о готовности США открыто признавать свою роль в конфликте.

    Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    По координатам сопротивления в Херсоне уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункты управления беспилотниками и десять плавсредств ВСУ уничтожены в Херсоне по координатам, переданным сопротивлением, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как отмечается в сообщении, по координатам сопротивления «Русский Херсон» были уничтожены пункты управления БПЛА и десять плавсредств противника, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне.

    Коментарии (0)
    Главное
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    Гражданина Латвии экстрадировали в США из-за поставок авиаоборудования в Россию
    Уолц дал согласие на выдвижение в вице-президенты США в паре с Камалой Харрис
    Авианосец США «Авраам Линкольн» прибыл на Ближний Восток
    Для строительства «гигазавода» Tesla под Берлином вырубили 500 тыс. деревьев

    Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

    Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Один расчет может без потерь уничтожить десятки единиц техники противника»

    «Такого раньше не было, чтобы один расчет мог без потерь уничтожить в одиночку десятки единиц техники или сотни единиц личного состава противника. Их работа для врага очень чувствительна, и операторы дронов становятся первоочередной целью», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский. Он также считает, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин. Подробности

    Перейти в раздел

    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев

    Между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта. Сами поляки традиционно обвиняют во всем Россию, но признают: этот теракт был нужен именно Польше. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............