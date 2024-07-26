  • Новость часаОбвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турки задумались об увеличении государства по примеру России
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    Россиян предупредили о риске ранней смерти при недосыпе
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России
    Раненый российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 07:47 • Новости дня

    РЖД внедрили опцию для онлайн-покупки билетов на поезд в сторону юга

    Tекст: Александра Юдина

    РЖД создали новую опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщает компания.

    В частности, нововведение используется на сайте онлайн-сервис, оно предлагает вариант поездки из доступных мест при отсутствии билетов на нужный поезд, выполняя поиск полного маршрута в том же поезде на разных отрезках пути, передает РИА «Новости».

    «При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания», – сообщили в РЖД.

    Указано и основное условие – длительность стоянки поезда на станции должна быть не менее пяти минут.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

    Коментарии (17)
    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

    Коментарии (34)
    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

    Коментарии (18)
    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

    Коментарии (36)
    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

    Коментарии (60)
    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

    Коментарии (12)
    23 июля 2024, 21:01 • Новости дня
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия превосходит страны Североатлантического альянса в вопросе наращивания военной мощи, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    По словам Бройера, Россия производит от 1 до 1,5 тыс. дополнительных танков в год, тогда как пять крупнейших европейских стран – членов НАТО располагают только половиной от этого количества, передает ТАСС. У бундесвера же имеется примерно 300 танков, добавил он.

    Бройер также заявил, что в ближайшие 5–8 лет российская армия «будет оснащена техникой и личным составом так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО».

    «Я намеренно говорю об этом в сослагательном наклонении. Тогда у России была бы такая возможность», – приводит его слова газета Tagesspiegel. По мнению Бройера, наращивание военной мощи России «представляет собой растущую опасность».

    Ранее НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

    Коментарии (0)
    25 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности на Украине

    Подполье: ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности в Киевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был зафиксирован в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации, он используется ВСУ для хранения ракет большой дальности и, вероятно, боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    Также российские военные ударили по аэродрому в Борисполе, дислокации ПВО и составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу.

    Лебедев отметил, что накануне в Борисполе садился Ил-76, в этой связи удары могли быть связаны с доставленным им грузом.

    Кроме того, ночью были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ и складов с ракетами.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России

    Новак: Россия может нарастить поставки нефти, задействовав порты Черного моря и Балтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост экспорта российской нефти в Азию через порты Балтики и Черного моря возможен за счет перенаправления потоков с других рынков и реализации новых проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    В последние два года Россия переориентировала поставки нефти на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, в КНР, сообщил Новак, передает ТАСС.

    По его словам, дальнейшее увеличение объемов экспорта возможно как за счет перераспределения из других направлений, так и благодаря новым проектам, включая разработку месторождений в Арктике и строительство нефтепровода в порт Бухта Север на Таймыре.

    «Это перспективные направления, которые сегодня рассматриваются для того, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил он.

    Ранее Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю.

    Коментарии (0)
    24 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Кремле попросили пояснить слова Кулебы о переговорах Киева и Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке «Фестиваля новых медиа».

    «Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

    Коментарии (0)
    25 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

    Политолог Шаповалов: Восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба

    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вхождение в состав России четырех новых регионов сплотило все население страны. В процессе восстановления Донбасса и Новороссии принимают участие все группы общества: органы власти, представители бизнеса, простые граждане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.

    «Задача восстановления и развития новых регионов стала приоритетной для правительства нашей страны. Владимир Путин лично контролирует данный процесс и регулярно проводит встречи с представителями ведомств, тесно вовлеченных в эту масштабную стройку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что она уже стала делом общенационального масштаба», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Поддержку четырем новым субъектам оказывают все регионы нашей огромной страны. Исторический выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отозвался в сердцах наших граждан. Именно сейчас мы ощущаем максимальное сплочение общества», – отмечает он.

    «В стороне не остался и бизнес. Государственные корпорации, представители малого и среднего предпринимательства – все они пытаются внести свою лепту в дело восстановления новых территорий. Отрадно, что в этом процессе им помогают и органы федеральной власти. Мы готовы идти к достижению поставленных целей развития, невзирая на имеющиеся сложности», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее нельзя не сказать и о трудностях, сопровождающих эту, без преувеличения, стройку столетия. Субъекты, вошедшие в состав России в 2022 году, долгое время находились под контролем Украины. Годы под властью Киева сопровождались хроническим недофинансированием», – подчеркивает эксперт.

    «При этом с 2014 года эти места подвергались варварским обстрелам. К сожалению, и сейчас офис Зеленского пытается наносить этим территориям максимальный ущерб, препятствуя развитию инфраструктуры и экономики в целом. Однако козни противника не могут остановить Россию», – добавляет он.

    «Жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. День за днем местные города прирастают новым жилым фондом. Реализуются и амбициозные проекты, например, создание Азовского кольца. Донбасс и Новороссия сделали свой выбор, и мы не можем их подвести. Наши усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся здесь, могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», – заключил Шаповалов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что приоритетной задачей в работе с данными регионами остаются вопросы безопасности, однако не менее важно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

    Таким образом, к 2030 году поставлена цель, чтобы новые регионы  достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Путин напомнил, что в 2023 году из всех источников на достижение данной задачи было выделено 1,26 трлн рублей. Он подчеркнул, что «солидные цифры» также запланированы до 2025 и 2030 годов.

    По словам главы государства, с 2022 года были выполнены работы более чем на 19 тыс. различных объектах. Так, уже к настоящему моменту построено 62 многоквартирных дома, еще 2140 восстановлены. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. Развиваются сферы образования, здравоохранения и культуры.

    «Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают наш Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (0)
    25 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Подполье: ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся на сторону железнодорожной станции Тараса Шевченко, передает РИА «Новости».

    «Что конкретно было на платформах – неизвестно, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная», – отметил Лебедев.

    В мае ВС России ударили по составу с техникой украинской армии под Харьковом. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

    Коментарии (0)
    24 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

    «Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

    В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

    Коментарии (0)
    25 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, в четверг прибывшие на Валаам, общаются в закрытом формате.

    После посещения часовни царственных страстотерпцев Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Коментарии (0)
    Главное
    Патрушев рассказал о срыве планов НАТО о размещении базы в Азовском море
    РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления епархией в Будапеште
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    ФХР расторгла договор с КХЛ на проведение чемпионата России
    ОКР намерен изучить способы защиты российских спортсменов после решения по Валиевой
    Эксперт рассказал, зачем мясо перед продажей накачивают водой
    Минтруд назвал продолжительность новогодних каникул

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит? Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Украина подлизывается к Китаю

    Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией. Почему эти заявления были сделаны именно в КНР, к чему Украина пытается склонить Китай и насколько успешно – и что означают эти заявления для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............