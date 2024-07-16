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    Спасение Трампа отложило две войны
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    Байден признал ошибкой свои слова «яблочко мишени» о Трампе
    Госдеп запретил Украине удары по российским пусковым установкам
    Киев перебросил в Часов Яр иностранных наемников
    Вэнс: Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса
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    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    1266 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    4 комментария
    16 июля 2024, 08:42 • Новости дня

    Умер композитор Сергей Рудницкий

    Умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий

    Умер композитор Сергей Рудницкий
    @ teatrlenkom

    Tекст: Александра Юдина

    Композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком Марка Захарова» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет.

    «Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра», – указано в некрологе на сайте театра.

    Рудницкий участвовал в создании аранжировок ко многим кинофильмам. В частности, к советским «Берегите женщин», «Убить дракона» и «31 июня». Также он являлся композитором для церемоний вручения премий ТЭФИ и «Кинотавр».

    Напомним, в 2012 году композитор Рудницкий получил звание народного артиста России.

    15 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    Закрывшая от пуль Трампа телохранительница оказалась русской каратисткой
    Закрывшая от пуль Трампа телохранительница оказалась русской каратисткой
    @ Gene J. Puskar/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Телохранительница экс-президента США Дональда Трампа, которая закрывала его от пуль стрелка, может быть родом из России.

    Как выяснил Telegram-канал «Типичная Рязань», семья девушки переехала в США в 2000 году. После переезда она работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей, сообщает Lenta.Ru.

    Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она имеет звание мастера спорта по рукопашному бою и карате. Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил также политолог Алексей Чадаев.

    Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (28)
    15 июля 2024, 11:18 • Новости дня
    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка

    Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам

    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам, сообщило издание The New York Post.

    «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.

    По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.

    По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.

    Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    Коментарии (25)
    15 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    В Италии начали появляться плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»
    В Италии начали появляться плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»
    @ Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В различных городах Италии, от севера до юга, появляются крупные плакаты с надписью «Россия – не мой враг!»

    Инициатива принадлежит ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», при поддержке культурной ассоциации «Венето – Россия» в Вероне, передает ТАСС.

    По словам главы «Венето – Россия» Пальмарино Дзоккателли, подобные плакаты также появились в Парме, Пизе, Кьети, на острове Капри и в Массе. Некоторые ассоциации обращаются за разрешением использовать изображения в высоком разрешении. На плакатах, например, на Капри напоминают, что в Донецке также был размещен плакат с надписью «Народ Италии – не мой враг».

    Дзоккателли заявил, что верит в силу «народной дипломатии», близкой к обычным людям. Он отмечает, что контакты будут продолжены.

    Ассоциация регулярно проводит мероприятия, связанные с Россией и ее историей, а также разъясняет причины конфликта на Украине и характер киевского режима, который используется для ослабления России. Дзоккателли отмечает, что в Италии много людей, понимающих это, но центральные СМИ ведут антироссийскую линию.


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    15 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Картина катастрофы Superjet в Подмосковье «указывает на человеческий фактор»

    Человеческий фактор не исключили из возможных причин катастрофы Superjet в Подмосковье

    Картина катастрофы Superjet в Подмосковье «указывает на человеческий фактор»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной авиакатастрофы в Подмосковье, где на прошлой неделе разбился самолет Sukhoi Superjet-100, мог стать человеческий фактор, сообщил знакомый с ходом расследования аварии источник.

    По его словам, «картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор, передает ТАСС. Он подчеркнул, что SSJ является надежным самолетом. «Важно не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют», – сказал собеседник агентства.

    Две предыдущие катастрофы с SSJ, произошедшие в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 году, были вызваны человеческим фактором, добавил он.

    В субботу следователи приступили к осмотру завода, где обслуживался упавший в Подмосковье SSJ-100.

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    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


    Коментарии (17)
    15 июля 2024, 15:45 • Новости дня
    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России

    Политолог Рар: Руководство ЕС всерьез рассматривает сценарии лишения Венгрии статуса председателя

    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продвижение Орбаном мирной инициативы по украинскому конфликту вызывает в Брюсселе беспокойство. ЕС настроен на дальнейшую конфронтацию с Россией, в связи с чем против Будапешта могут быть применены серьезные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании ситуации на Украине.

    «Страны Евросоюза будут игнорировать и бойкотировать венгерские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Объединение никогда не сталкивалось со столь сложной ситуацией. Однако Франция в настоящий момент крайне слаба, чтобы лидировать в ЕС, а немцы и поляки постараются выломать руки маленьким странам организации за кулисами, постепенно настраивая их против плана Орбана», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако союз 27 государств не является монолитным. Объединение всегда отличалось политической подвижностью. Тем не менее в настоящий момент ЕС занял принципиальную позицию по вопросу событий на Украине. По их мнению, Россия ни при каких обстоятельствах не должна одержать победу», – указывает он.

    «Данный вопрос тесно переплетается с видением будущей структуры безопасности в Европе, из которой Париж и Берлин планируют вытеснить Москву. В свою очередь Виктор Орбан хочет мира в отношениях с Москвой. В этом его поддерживают лишь Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – отмечает собеседник.

    «Не исключено, что подобная дипломатия главы венгерского правительства превратит его во врага для других государств Евросоюза. В этом случае оппоненты приложат максимум усилий для того, чтобы полностью изолировать венгра. На этом фоне особенно важно понять истинные цели Брюсселя в отношении Орбана», – считает эксперт.

    «Попытается ли объединение отстранить его от председательской должности или премьера поставят на место другим способом? В американском «Фонде Маршалла», расположенном в Берлине, считают, что глава венгерского правительства обязан действовать лояльно и солидарно, однако его инициатива уже разрушила этот принцип», – подчеркивает Рар.

    «Несмотря на то что Орбан в письме к своим коллегам по линии ЕС заверил, что его поездки в Москву и Пекин не организовывались от имени союза, фонд продолжает настаивать на том, что он все равно воспринимается как официальный представитель объединения. В этой связи становится возможной не только отмена председательства Венгрии в Совете, но и приостановка права голоса республики», – уточняет собеседник.

    «В ЕС Орбана обвиняют в злоупотреблении полномочиями, поскольку его необъявленные визиты позволили подорвать позиции европейской внешней политики и представить взгляды Кремля с позиции руководителя Совета. Таким образом, снятие Венгрии со столь высокого поста рассматривается Брюсселем как «политическая самооборона», – указывает он.

    «Причем возможность реализации данного сценария сейчас старательно просчитывается. Приостановка председательства может быть осуществлена путем увеличения квалифицированного большинства, то есть с необходимостью данного шага должны согласиться 20 из 27 правительств Евросоюза, представляющих 65% населения объединения», – считает эксперт.

    «Кроме того, по их мнению, Венгрия должна быть осуждена в соответствии с седьмой статьей договора о ЕС. Данное положение является наиболее жесткой санкционной мерой внутри союза. Ее реализация в отношении государства – члена объединения может привести к отзыву всех прав у участника», – заключил Рар.

    Ранее Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан. Данная инициатива стала итогом миротворческой миссии главы правительства республики, в рамках которой он со 2 по 11 июля посетил Москву, Киев, Пекин и Вашингтон.

    Премьер Венгрии уведомил своих коллег о результатах первого этапа переговоров, общих достижениях миссии, а также передал ряд предложений, призванных урегулировать ситуацию. По словам его советника, если Европа действительно хочет иметь решающий голос в разрешении сложившейся ситуации, то местные политики должны разработать и реализовать изменения собственного дипломатического курса.

    Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем издание Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным газеты, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

    Напомним, причиной обострения отношений Виктора Орбана и ЕС стала миротворческая миссия венгерского премьера, получившая негативную оценку среди западных лидеров. Посетив Киев, Москву и Пекин, он направился в Вашингтон на саммит НАТО, где  предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей инициативы.

    Затем Орбан встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным деятелям Европы.

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    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


    Коментарии (15)
    15 июля 2024, 11:05 • Новости дня
    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

    Премьер Эстонии Каллас и правительство страны ушли в отставку

    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку, но будут исполнять обязанности до вступления в должность нового правительства, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза, пока она технически останется премьером Эстонии, передает ТАСС.

    Ранее Кая Каллас была назначена новым спецпредставителем ЕС по внешней политике.

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    15 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Участник СВО ранил 12-летнего мальчика под Волгоградом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Под Волгоградом участник специальной военной операции на Украине открыл огонь по группе детей, один из них получил ранение от пули и находится в больнице.

    По данным издания V1.RU, 48-летнего стрелка уже задержали, а материалы передали в военно-следственный отдел.

    Семья пострадавшего мальчика обратилась за помощью. По их словам, инцидент случился вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района. Дети гуляли по хутору с музыкальной колонкой, когда прошли мимо дома, где находился участник спецоперации. Позже дети услышали звук перезарядки оружия и решили убежать. После этого началась стрельба, и один из мальчиков получил ранение в ногу.

    Полиция обнаружила гильзы на месте происшествия и задержала стрелка. Несколько свидетелей подтвердили факт стрельбы. Глава местного сельского поселения сообщила, что стрелок вернулся в регион из-за отпуска по ранению.

    По информации родственников, раненый мальчик находится в Серафимовичской центральной районной больнице.


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    15 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    СМИ: Джонни Депп начал встречаться с российской моделью

    СМИ: Актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью

    СМИ: Джонни Депп начал встречаться с российской моделью
    @ MAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в окружении голливудской кинозвезды.

    Источники сообщили, что он встречается с 28-летней косметологом и моделью Юлией Власовой, с которой познакомился на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года, сообщает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман.

    Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов.

    Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.

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    15 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, призналась в убийстве сына, сообщили в СУСК России по Пермскому краю.

    Женщина призналась в преступлении во время очередного допроса, ранее она отрицала свою причастность к убийству, следует из сообщения из Telegram-канала ведомства.

    Ранее жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына.

    По данным ведомства, женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны, положила тело ребенка в чемодан и унесла на мусорку.

    Коментарии (13)
    15 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Cуд отпустил генерала Попова под домашний арест
    Cуд отпустил генерала Попова под домашний арест
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения экс-командующему 58-й армией Вооруженных сил России Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве.

    Попова отправили под домашний арест, его отпустили из-под стражи в зале суда, передает РИА «Новости».

    В мае бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в переводе под домашний арест по делу о мошенничестве.

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    15 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    Эстония предложила России вместе измерить фарватер реки Нарвы
    @ Konstantin Sednev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить фарватер реки Нарвы (Наровы), по которой проходит граница двух стран из-за возможных изменений в проточных водоемах, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Портал пишет, что представителя российского посольства вызвали в эстонский МИД, где ему передали дипломатическую ноту, в которой России предлагается совместно измерить Нарву, чтобы одинаково воспринимать направление фарватера, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений, почему российские пограничники сняли буи на Нарве, разделяющей две страны.

    Между тем, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии приступил к строительству пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарвы на российской границе.

    Эксперты объяснили причину действий эстонских властей на границе с Россией.

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    15 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об усилении охраны Путина

    Песков: Безопасность Путина усилена с учетом напряженности в мире

    Песков заявил об усилении охраны Путина
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свете покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

    По его словам, охрана Путина усилена «по понятным причинам и вне зависимости от упомянутых происшествий», передает ТАСС.

    Песков отметил, что безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, с учетом международной эскалации напряженности в целом.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Песков заявил, что Путин надежно защищен от угроз киевского режима.

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