При обстреле ВСУ Шебекино пострадал водитель грузовика

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в результате атаки в селе Шебекино пострадал водитель. По его словам, мужчине оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Он подчеркнул, что в других населенных пунктах также зафиксированы повреждения. В селе Зиборовка после артобстрела выбиты окна в одном из домов. В селе Муром дрон-камикадзе сдетонировал, повредив кровлю частного дома, добавил он.

Губернатор пояснил, что в селе Безымено Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом, повредив восемь квартир, а также беспилотники сбросили взрывные устройства на частный дом, который полностью сгорел. Еще в одном доме пробита крыша.

В селе Новостроевка-Первая после атаки дрона повреждены частный дом, гараж и сарай, уточнил Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа.