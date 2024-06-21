И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Путин: Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО
С учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Также будут учитываться современные тенденции военного дела и колоссальный боевой опыт СВО, добавил Путин.
Ранее Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы.