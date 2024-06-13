Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Иностранцев решили обязать заключать договоры с операторами связи только в офисе
Депутаты предложили обязать иностранцев заключать договоры с операторами связи только в офисе
Депутаты Госдумы Василий Пискарев и Антон Горелкин внесли на рассмотрение палаты законопроект, который помимо прочего предлагает обязать иностранцев заключать договоры с операторами связи только в их офисе, сообщил Пискарев.
Он отметил, что также предлагается ввести обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, передает ТАСС.
Кроме того, иностранцам будет запрещено оформлять на себя более 10 абонентских номеров. Если закон будет принят, иностранные лица будут обязаны перезаключить ранее оформленные договоры с учетом новых норм до 1 марта 2025 года, добавил Пискарев.
Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении режима высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.