В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
В Госдуме одобрили проект о миграционном режиме высылки
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении режима высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.
Документ, внесенный на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, предлагает внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.
Авторами законопроекта выступили в том числе первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).
Ранее находящимся в режиме высылки мигрантам решили запретить вступать в брак.