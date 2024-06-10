«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.2 комментария
США и Польша создали группу для «точного освещения» событий на Украине
Госдепартамент США сообщил о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая будет базироваться в Варшаве.
Ее целью будет «поддержка Украины в борьбе с агрессией России в информационном пространстве», сообщил Госдеп США, передает РИА «Новости».
Как следует из заявления ведомства, в рамках работы группы партнеры Вашингтона планируют координировать обмен информацией, а также содействовать «точному освещению» событий на Украине, «разоблачая манипуляции» со стороны России.
Ранее журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.