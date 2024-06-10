На Украине врачи скорой помощи отказались помочь мужчине из Мариуполя

В Ивано-Франковске врачи скорой помощи отказались помочь мужчине из Мариуполя, назвав его «москалем»

Tекст: Александра Юдина

На видео, снятом очевидцами, видно, как сотрудница скорой помощи кричит на лежащего на асфальте мужчину, не оказывая ему помощи. Она обвиняет его в том, что он пьян, и требует самостоятельно подняться, передает РИА «Новости».

По информации местных пабликов, у мужчины из Мариуполя случился приступ эпилепсии. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Многие пользователи осудили действия медиков, назвав их непрофессиональными и бесчеловечными.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион возмутилась большому количеству русскоговорящих жителей Львова. «Откуда я знаю, что это не москаль», – сказала она.