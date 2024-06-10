Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным
Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным
Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что не следовало вести диалог с редакторами СМИ из недружественных стран. По его словам, по поводу приглашения на встречу с Путиным иностранных журналистов нет ни разочарований, ни сожалений, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку.