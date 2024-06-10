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    10 июня 2024, 13:03 • Новости дня

    Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным

    Песков: Кремль не сожалеет о приглашении западных СМИ на встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что не следовало вести диалог с редакторами СМИ из недружественных стран. По его словам, по поводу приглашения на встречу с Путиным иностранных журналистов нет ни разочарований, ни сожалений, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку.

    7 июня 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой

    Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов

    Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой
    @ Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем задолженности Соединенных Штатов перед мировой экономикой составляет 54,3 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.

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    7 июня 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.

    «Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.

    «Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    Путин рассказал о введении сберегательного сертификата для граждан
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С этого года россияне смогут воспользоваться сберегательным сертификатом – инструментом, позволяющим размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет, заявил президент России Владимир Путин.

    «В текущем году будет введен новый инструмент – сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок больше трех лет и под значительно более высокий процент», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводят «Известия».

    В феврале Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.

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    7 июня 2024, 18:53 • Новости дня
    Путин: С русским характером не нужно атомное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    России не нужно никакое атомное оружие, когда есть русский характер, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», – сказал глава государства в ходе пленарного заседания, его слова приводит РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.

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    7 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к медианной зарплате, с 2025 года составит 48% от нее и достигнет 22 тыс. рублей, соотношение будет расти, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц, сейчас он уже выше прожиточного минимума согласно Конституции.

    Ранее президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы.

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    8 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Антон Антонов

    США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия, сообщил спецпомощник американского президента, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

    Как заявил Вадди, Белый дом рассчитывает, что Путин сохранит свою позицию по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    Вадди сказал, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Комментируя возможность переговоров по стратегической стабильности, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта, Вадди сказал, что «не может ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения». Он заверил, что США «открыты для обсуждения» и «были бы рады ответу» на переданное в 2023 году неофициальног предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

    По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


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    7 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поставила перед собой цель стать четвертой экономикой мира – и, согласно данным Всемирного банка, стала ей, обогнав Японию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы поставили цель – войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, Россия уже занимает четвертое место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.

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    7 июня 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о новом рекорде потребления мяса в России
    Путин заявил о новом рекорде потребления мяса в России
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия создала современную мясную отрасль и заняла четвертое место в мире по производству этой продукции, а потребление мяса в России в 2023 году обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В агропромышленном комплексе мы создали современную мясную отрасль. Ее мощности за 15 лет выросли почти в два раза. Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает поставки этой продукции на внешние рынки. Но, кстати сказать, по мясу Россия вышла на стопроцентную обеспеченность собственными продуктами», – заявил Путин. Его слова передает официальный сайт главы государства.

    Президент отметил, что потребление мяса в России в 2023 году, в прошлом году, обновило рекорд и превысило 80 килограммов на человека. «Для сравнения, в мире в среднем это 42–43 килограмма на человека», – отметил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что России нужны только квалифицированные трудовые мигранты
    Путин заявил, что России нужны только квалифицированные трудовые мигранты
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нуждается в привлечении трудовых мигрантов, которые имеют определенную квалификацию и знают русский язык, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии на ПМЭФ.

    «Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, знанием наших традиций и так далее», – отметил он, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер заявил, что осмысление миграционной политики в России пока не выстроено.


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    7 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Он отметил, что свыше 160 тыс. человек в этом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

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    7 июня 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин заявил об утрате смысла авианосцев после появления гиперзвукового оружия
    Путин заявил об утрате смысла авианосцев после появления гиперзвукового оружия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авианосцы, как инструмент геополитики, имеют смысл, но у России есть гиперзвуковые средства их поражения, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Авианосцы с точки зрения решения геополитических задач, как инструмент геополитики... Для того чтобы придвинуть их к тем территориям, против которых те же самые американцы, французы или британцы хотят воевать, принуждать к чему-то... Они имеют смысл. Правда, с учетом наличия у России и у того же Китая современных гиперзвуковых средств поражения, они в известной степени смысл утрачивают», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия «не бряцает ядерным оружием».

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    7 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России

    Путин: России можно думать о «третьей столице», необходимо создать привлекательные условия

    Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что России можно думать о создании «третьей столицы», но делать это необходимо через создание привлекательных условий.

    «В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос, может ли появиться «третья столица» в России, на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, сообщает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин: Москва оставляет за собой право на поставки дальнобойного оружия другим странам

    Tекст: Вера Басилая

    Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, но Москва оставляет за собой это право, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы пока не поставляем (оружие – прим. ВЗГЛЯД), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто из врагов Запада нуждается в российском оружии.

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