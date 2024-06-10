Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Песков: О визитах Путина в КНДР и Вьетнам сообщат своевременно
О планах по визиту президента Владимира Путина в КНДР или Вьетнам заявят в свое время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает», – цитирует Пескова ТАСС.
Соответствующие объявления прозвучат тогда, когда «время настанет», отметил представитель Кремля.
Ранее источники сообщали, что Путин якобы в ближайшее время может посетить с визитами КНДР и Вьетнам.