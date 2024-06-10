Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.4 комментария
Стало известно о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам
Президент Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитами Северную Корею и Вьетнам, сообщили источники, близкие к МИД России.
По информации газеты «Ведомости», визит российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян будет, он сейчас «активно готовится».
Известно, что в конце марта глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить страну с официальным визитом, и уже тогда российский лидер принял приглашение. 30 мая замглавы МИД Андрей Руденко отметил, что дипломаты активно ведут подготовку визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам.
Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, визит президента Владимира Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой.