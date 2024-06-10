Стало известно о подготовке визитов Путина в КНДР и Вьетнам

Tекст: Максим Попов

По информации газеты «Ведомости», визит российского лидера во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян будет, он сейчас «активно готовится».

Известно, что в конце марта глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить страну с официальным визитом, и уже тогда российский лидер принял приглашение. 30 мая замглавы МИД Андрей Руденко отметил, что дипломаты активно ведут подготовку визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам.

Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, визит президента Владимира Путина в Турцию откладывается из-за несовпадения графиков с турецким коллегой.



