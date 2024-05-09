Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Поддерживающую Россию пенсионерку приговорили к тюрьме на Украине
Поддерживающую Россию в соцсетях пенсионерку приговорили пяти годам тюрьмы на Украине
На Украине 64-летняя женщина приговорена к пяти годам лишения свободы из-за постов в соцсети «Одноклассники», в которых она выражала поддержку России, пишут украинские СМИ.
По данным журналистов, женщина не признала свою вину, передает ТАСС.
Отмечается, что это первый случай в истории Украины, когда человека приговаривают к такому сроку из-за публикаций в соцсетях.
Ранее Украинку с советской символикой не пустили к Вечному огню в Киеве.