Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

Tекст: Евгений Поздняков

«Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

«Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

«Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

«К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

«Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.